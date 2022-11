Italie: Giorgia Meloni dénonce l'antisémitisme lors d'une rencontre avec des organisations juives

La Première ministre a souligné l'"importance" des communautés juives pour l'Italie et pour l'Europe

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a insisté sur "l'importance essentielle" de la communauté juive pour son pays et pour l'Europe lors d'une réunion mercredi avec le chef du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, et des organisations juives italiennes. "Il est apparu un accord total sur la nécessité d'un engagement commun fort et plus incisif pour combattre toute forme d'antisémitisme, un phénomène croissant inquiétant, notamment sur le web et les réseaux sociaux", a indiqué le bureau de la dirigeante dans un communiqué. Giorgia Meloni a par ailleurs "souligné l'importance essentielle des communautés juives pour l'identité nationale italienne et européenne."

En octobre, elle avait déjà dénoncé "la fureur nazi-fasciste" à l'occasion du 79e anniversaire de la rafle du ghetto juif de Rome. La Première ministre cherche à redorer le blason de son parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, qui trouve ses racines dans le Mouvement social italien, ou MSI, qui a été fondé en 1946 par d'anciens fonctionnaires de Benito Mussolini et a attiré dans ses rangs de nombreux sympathisants fascistes qui ont soutenu les lois raciales anti-juives. Il est resté un petit parti d'extrême droite jusqu'aux années 1990, lorsqu'il est devenu l'Alliance nationale et s'est efforcé de prendre ses distances avec son passé néofasciste.

Giorgia Meloni a été membre des branches jeunesse du MSI et de l'Alliance nationale, et a fondé Frères d'Italie en 2012, conservant le symbole de la flamme tricolore du MSI dans le logo de son parti. Pendant la campagne qui a précédé son élection en septembre, alors que le Parti démocrate affirmait qu'elle représentait un danger pour la démocratie, Meloni a assuré que la droite italienne avait "livré le fascisme à l'histoire depuis des décennies" et a condamné les lois raciales.

Vincenzo PINTO / AFP La première ministre italienne, Giorgia Meloni, le 10 novembre 2022 au Palazzo Chigi à Rome.

De son côté, le Congrès juif mondial n'a pas souhaité commenter la rencontre avec la dirigeante italienne. Étaient notamment présentes la cheffe de l'Union des communautés juives italiennes, Noemi Di Segni, et la dirigeante de la communauté juive de Rome, Ruth Dureghello.