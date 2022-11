L'ancien grand rabbin de Moscou met en garde contre la montée de l'antisémitisme en Russie

Pinchas Goldschmidt a dû quitter le pays après s'être exprimé contre l'invasion de l'Ukraine

L'antisémitisme est en hausse en Russie et la situation de la communauté juive locale se détériore alors que la guerre en Ukraine se prolonge, a déclaré Pinchas Goldschmidt, le président de la Conférence des rabbins européens. Dans une interview accordée à Ynet, l'ancien grand rabbin de Moscou a estimé que "la guerre a créé une nouvelle situation d'antisémitisme accru en Russie."

Pinchas Goldschmidt a été démis de ses fonctions au début de l'année, après s'être exprimé contre l'invasion de l'Ukraine, et a fini par quitter le pays. "Il y a la crainte d'un autre rideau de fer. La situation économique se détériore, il y a une grande peur de la conscription, ainsi qu'une oppression croissante des résidents. Aujourd'hui en Russie, quiconque dit un mot ou tweete quelque chose contre le gouvernement, peut se retrouver en prison", a-t-il assuré.

Selon Goldschmidt, plus d'un quart des Juifs de Russie ont quitté le pays ou ont l'intention de le faire prochainement, tandis que d'autres ont été emprisonnés pour s'être élevés contre la guerre. Il a également affirmé que la Russie, qui a récemment décidé d'interdire les activités de l'Agence juive dans le pays, a cessé de délivrer et de prolonger les visas de travail aux professeurs d'hébreu venus d'Israël.

Il a noté que la situation en Biélorussie, qui un pays allié de la Russie, n'était pas meilleure. "Des milliers de personnes ont été arrêtées pour s'être exprimées contre la guerre, dont beaucoup de Juifs. À la fois en raison de leur opposition à la guerre et de leur opposition au dirigeant du pays, Lukashenko, bien qu'aucun soldat biélorusse ne participe à la guerre", a-t-il expliqué.

M. Goldschmidt estime qu'avec l'arrivée de l'hiver en Ukraine, le froid intense et les dégâts massifs causés aux infrastructures dans tout le pays risquent de provoquer une nouvelle vague de réfugiés ukrainiens. "Il y a des réfugiés qui sont rentrés en Ukraine et qui ne font que repartir. Cette fois, c'est à cause du froid (…) Les communautés juives des grandes villes maintiennent une vie juive limitée. Dans les petites villes, de nombreuses communautés se sont disloquées. Le principal problème maintenant, c'est l'énergie et l'électricité", a-t-il ajouté.