Sophie Adenot, deuxième Française de l'histoire à devenir astronaute

Une seconde Française la tête dans les étoiles : suivant les pas de Claudie Haigneré, Sophie Adenot a été sélectionnée mercredi parmi les cinq nouveaux astronautes de l'Agence spatiale européenne. Cette ingénieure de 40 ans, mère d'un petit garçon, est également la première femme française à exercer comme pilote d'essai d'hélicoptères.

Au terme d'une préparation longue et intensive, la Française a été retenue parmi 22 500 candidats. La vocation de Sophie Adenot remonte à l'enfance puisque le seul poster accroché au mur de sa chambre de petite fille était celui d'une fusée, comme elle l'a raconté sur BFMTV. Elle a souligné qu'elle devait son parcours scientifique à Marie Curie dont elle a lu la biographie vers l'âge de 12 ans, mais que le véritable déclic est venu lorsqu'elle a vu Claudie Haigneré, première femme française astronaute, s'envoler pour l'espace.

"A partir de là, je me suis dit que j'allais faire tout ce qu'il fallait pour parvenir à faire comme elle", a-t-elle relaté. Et le moins que l'on puisse dire est qu'elle s'en est effectivement donné les moyens, puisqu'elle est diplômée de l'Ecole supérieure de l'aéronautique et de l'espace et du prestigieux MIT de Boston.

Son premier voyage pour l'espace ne devrait toutefois pas avoir lieu avant 2026, le temps pour elle de s'entraîner et d'emmagasiner toutes les connaissances nécessaires afin de mener à bien ses futures missions.

L'exploration spatiale européenne a de beaux jours devant elle avec un programme très ambitieux qui a motivé une hausse significative de son budget de 17%, porté à 17 milliards d'euros pour les trois prochaines années.