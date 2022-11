Biélorussie : décès soudain du ministre des Affaires étrangères Vladimir Makei

Agé de 64 ans, Vladimir Makei occupait son poste depuis 2012

Le ministre des Affaires étrangères de Biélorussie est décédé soudainement à l'âge de 64 ans, a rapporté samedi l'agence de presse Belta.

Le pays, proche allié de la Russie, a autorisé l'utilisation de son territoire par les troupes de Moscou pour lancer l'opération militaire contre l'Ukraine en février.

"Le ministre biélorusse des Affaires étrangères Vladimir Makei est décédé subitement", a rapporté l'agence de presse d'Etat Belta, citant le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Anatoly Glaz. Agé de 64 ans, Vladimir Makei occupait son poste depuis 2012.

AP Photo Le ministre biélorusse des Affaires étrangères Vladimir Makei, à gauche, et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors de pourparlers à Moscou en Russie, le 18 juin 2021

Plus tôt cette semaine, le ministre avait participé à un sommet de l'Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) dirigée par Moscou à Erevan, la capitale arménienne. Il devait rencontrer lundi son homologue russe Sergueï Lavrov à Minsk.

La Biélorussie, dirigée d'une main de fer par le président Alexandre Loukachenko depuis 1994, borde à la fois l'Ukraine et la Russie. Vladimir Makei avait déclaré en février, juste avant l'invasion de l'Ukraine, que "pas un seul" soldat russe ne resterait en Biélorussie après des manœuvres conjointes avec la Russie près de la frontière ukrainienne qui avaient suscité des inquiétudes quant à une éventuelle attaque. Une semaine plus tard, Moscou déplaçait des troupes en Ukraine, notamment via le territoire biélorusse.