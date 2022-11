Londres: une école liée à l'Iran enseigne à ses élèves une chanson appelant à la mort des Juifs

L'école est située à proximité de plusieurs synagogues ce qui a suscité l'inquiétude de la communauté juive

Une école de Londres liée à l'Iran enseigne à ses élèves une chanson populaire sur l'apocalypse musulmane, qui soutient que "tous les Juifs doivent mourir", a révélé jeudi une enquête du Jewish Chronicle. Le journal britannique a eu accès à une vidéo filmée il y a plusieurs mois, montrant des dizaines d'enfants âgés de 8 à 15 ans dans l'école de la République islamique d'Iran à Londres, debout en rangs, et chantant une chanson dans laquelle ils promettent un "serment de loyauté en tant que guerrier et serviteur" au Mahdi. Cette chanson est un appel à rejoindre 313 guerriers mythiques dans un conflit contre les infidèles, lorsque "Israël sera anéanti et les Juifs tués".

PHOTO AFP / CARL COURT Des manifestants islamistes protestent devant l'ambassade des États-Unis à Londres, le 11 septembre 2011.

Le Mahdi est une figure messianique de la croyance islamique qui doit apparaître à la fin des temps pour débarrasser le monde du mal et de l'injustice. Certaines scènes de la vidéo ont été filmées au Centre islamique d'Angleterre, une institution qui fait actuellement l'objet d'une enquête de la Commission des œuvres de bienfaisance.

Kasra Aarabi, responsable du programme Iran à l'Institut Tony Blair, un groupe de réflexion mondial qui vise à "aider les dirigeants politiques à construire des sociétés ouvertes, inclusives et prospères dans un monde de plus en plus interconnecté", a déclaré au Jewish Chronicle que le "culte" de la doctrine du Mahdi est utilisé par le régime iranien pour radicaliser les musulmans chiites et qu'il représente un grand danger, en particulier pour les Juifs.

"Cette doctrine est antisémite jusqu'à la moelle, car elle soutient que pour que le Mahdi puisse revenir, Israël doit être détruit et tous les Juifs du monde mis à mort", a-t-il affirmé au journal, mettant en garde contre la montée de cette doctrine qui est, selon lui, "la plus grande menace pour les communautés juives du monde et l'existence d'Israël."

La vidéo montre par ailleurs les élèves prêter allégeance à leur "commandant", l'ayatollah Khamenei. "Sans toi, cette vie n'a aucun sens. Cette vie prend vie quand tu es là pour moi", peut-on les entendre chanter. L'école est située à proximité de plusieurs synagogues et centres juifs, ce qui a "suscité de sérieuses inquiétudes parmi les responsables de la sécurité de la communauté", a rapporté le Jewish Chronicle.

Les autorités ont enregistré 2.255 incidents antisémites au Royaume-Uni en 2021, soit le total le plus élevé de ces dernières années dans toute l'Europe.