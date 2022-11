Lufthansa va verser 20 000 dollars à chaque passager juif qu'elle avait refusé d'embarquer

"Nous avons une tolérance zéro pour le racisme, l'antisémitisme et la discrimination de tout type"

La compagnie Lufthansa va indemniser une centaine de juifs ultraorthodoxes empêchés d'embarquer il y a quelques mois dans l'un de ses avions à Francfort.

La compagnie aérienne allemande a annoncé qu'elle allait verser à chaque passager 20 000 dollars (19 000 euros) plus 1 000 dollars (964 euros) pour rembourser les dépenses engagées lors de l'incident qui s'est produit en mai dernier, selon Dan's Deals , un site américain de voyages à prix réduits, qui avait été le premier à signaler les faits.

Lufthansa n'a pas précisé le montant des indemnisations, mais a confirmé au Jewish Telegraph Agency qu'elle verserait effectivement des compensations à chacun des passagers lésés. "Bien que nous ne souhaitions pas commenter les détails, nous pouvons confirmer que Lufthansa s'efforce de régler les réclamations de tous les passagers refusés à l'embarquement le 4 mai 2022", a déclaré la société dans un communiqué.

Cette date est celle où les agents de la compagnie aérienne à Francfort ont interdit à de nombreux voyageurs juifs en provenance de New York d'embarquer sur leur vol de correspondance vers Budapest où ils se rendaient à un pèlerinage, invoquant le fait que certains des passagers ne portaient pas de masques, comme cela était exigé à l'époque. Cette restriction a toutefois été appliquée de manière incohérente à d'autres passagers ultraorthodoxes qui portaient bien le masque, amenant les voyageurs de confession juive - identifiables à leur habit - à dénoncer des faits de discrimination. Sur une vidéo de l'incident, on entend par ailleurs un superviseur tenir des propos apparentés à des remarques antisémites.

"Ce sont des Juifs qui viennent de JFK [aéroport de New York]. Ce sont les Juifs qui font des problèmes", déclare le superviseur dans la vidéo, que Dan's Deals a partagée peu de temps après l'incident. Face au tollé provoqué par l'incident, Lufthansa avait présenté des excuses publiques quelque temps après, déclarant dans un communiqué que la compagnie "regrettait les circonstances entourant la décision d'exclure les passagers concernés du vol en question". "Ce qui s'est passé n'est pas conforme aux politiques ou aux valeurs de Lufthansa. Nous avons une tolérance zéro pour le racisme, l'antisémitisme et la discrimination de tout type", avait-elle ajouté.

Fin juillet, Lufthansa a par ailleurs annoncé la création d'un poste de direction pour lutter contre la discrimination et l'antisémitisme au sein de la compagnie, bien qu'une enquête indépendante ait conclu qu'il n'y avait aucune preuve d'antisémitisme institutionnel ayant conduit à l'incident. Et en septembre, l'American Jewish Committee a annoncé un nouveau programme pour former les employés de Lufthansa à identifier et à répondre à l'antisémitisme.