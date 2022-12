La Lituanie veut allouer 36 millions d'euros aux survivants de la Shoah et à leurs descendants

Le texte sur les restitutions est une "étape importante" dans un pays où 90 % des Juifs ont été tués

La Première ministre lituanienne a franchi ce qu'une organisation juive a qualifié d'"étape importante" en présentant un projet de loi visant à allouer plus de 36 millions d'euros de dédommagement aux survivants de la Shoah et à leurs héritiers. Ingrida Simonyte a présenté le projet de loi au Seimas, l'Assemblée législative de Lituanie, au début du mois. Si le texte est adopté, il permettra de doubler la somme que le gouvernement a déjà mis de côté pour les demandes de restitution dans un pays où 90 % des Juifs ont été tués pendant l'Holocauste. Aujourd'hui, il ne reste plus que 5 000 Juifs en Lituanie.

AP Photo Slobodka, en Lituanie, une banlieue de Kovno, tenue par les nazis, entre 1941 et 1945

"La proposition de la Première ministre Ingrida Simonyte est une étape importante pour rendre justice aux survivants lituaniens de l'Holocauste et à leurs familles pour les horreurs qu'ils ont subies pendant et après la Seconde Guerre mondiale", a déclaré l'Organisation juive mondiale pour les restitution dans un communiqué. "Nous attendons avec impatience l'occasion d'examiner cette nouvelle loi qui permettrait de poursuivre le processus de restitution des biens et de soutenir la vie juive en Lituanie."

Les collaborateurs lituaniens des nazis ont été impliqués dans de nombreuses atrocités, notamment les massacres de Paneriai, une banlieue de la capitale Vilnius, où 70 000 Juifs ont été tués entre 1941 et 1944. Les bataillons lituaniens ont également assuré des fonctions de garde et organisé des déportations vers le camp de la mort de Majdanek en Pologne et dans le ghetto de Varsovie.

Les dirigeants de la communauté juive ont protesté lorsque, en 2020, les députés lituaniens ont examiné une loi qui aurait déclaré que ni la Lituanie ni ses dirigeants ne pouvaient être blâmés pour leur participation à l'Holocauste, car le pays était occupé, alors que des rues, des écoles et des monuments ont été nommés en l'honneur de collaborateurs lituaniens.

Le gouvernement avait déjà pris des mesures pour indemniser les victimes de la Shoah. Il y a plus de dix ans, le Parlement a adopté une loi visant à allouer 36 millions d'euros à une fondation qui finance des projets au profit de la population juive du pays. Cet argent était considéré comme une restitution des biens communaux saisis à la communauté juive de Lituanie sous l'occupation nazie.