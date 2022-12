Un musée tchèque va rendre une partition originale de Beethoven à une famille qui a fui la Shoah

Un Musée de Brno possède depuis plus de 80 ans le manuscrit du 4e mouvement du Quatuor à cordes du compositeur

Le Musée morave de Brno possède depuis plus de 80 ans le manuscrit du 4e mouvement du Quatuor à cordes du compositeur

Une partition de musique écrite à la main par Ludwig van Beethoven va être rendue aux héritiers de la plus riche famille de Tchécoslovaquie d'avant la Seconde Guerre mondiale, dont les membres ont dû fuir le pays pour échapper à la Shoah. Le Musée morave de Brno, en République tchèque, possède dans sa collection depuis plus de 80 ans le manuscrit original du quatrième mouvement du Quatuor à cordes en si bémol majeur, opus 130, de Beethoven.

Le musée a exposé la partition pour la première fois cette semaine, en prévision de sa remise à ses propriétaires légitimes. "C'est l'un des objets les plus précieux de nos collections", a déclaré Simona Šindelářová, conservatrice du musée. Le musée a déclaré qu'une loi sur la restitution des biens volés par les nazis allemands a rendu possible cette remise. Les détails sur la façon dont la famille, dont la richesse provenait principalement de l'industrie minière et de la banque en Europe centrale, après la Première Guerre mondiale, a acquis la partition d'un des derniers quatuors du compositeur allemand sont inconnus. "Nous sommes désolés de l'avoir perdue, mais elle appartient de droit à la famille Petschek", a déclaré Mme Šindelářová.

Šálek Václav/CTK via AP Un manuscrit de Ludwig van Beethoven est exposé dans la collection du Musée morave de Brno, le 30 novembre 2022, à Brno, en République tchèque

Beethoven a composé le Quatuor à cordes en si bémol majeur en six mouvements en 1825-1826, dans le cadre de son travail sur une série de quatuors commandés par le prince russe Nicolas Galitzin. Il a été créé en mars 1826 dans la salle de concert du Musikverein à Vienne, en Autriche. On sait que Beethoven, qui est mort en 1827, a donné la partition du quatrième mouvement à son secrétaire, Karl Holz, et au moins deux autres habitants de Vienne l'ont acquis avant les Petschek. La famille avait tenté en vain d'envoyer le manuscrit à l'étranger par courrier en mars 1939 pendant l'occupation nazie de la Tchécoslovaquie, ce qui avait attiré l'attention de la Gestapo. Les nazis ont fini par saisir la plupart des biens et des possessions de la famille Petschek, que le régime communiste tchécoslovaque a ensuite nationalisés après la guerre.

Depuis son nouveau domicile aux États-Unis, Franz Petschek, qui avait dirigé les entreprises minières de la famille en Tchécoslovaquie, a tenté en vain de récupérer la pièce, en raison de la division de l'Europe après la guerre et de l'érection du rideau de fer. Le 3 août, le Musée morave a signé un accord pour transférer la propriété du manuscrit à ses héritiers. D'autres familles ayant des droits sur des biens et des objets de valeur perdus pendant la Seconde Guerre mondiale attendent toujours que leur cas soit résolu.