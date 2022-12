Le milliardaire russo-israélien Mikhail Fridman aurait été arrêté au Royaume-Uni

Mikhail Fridman serait soupçonné de blanchiment d'argent et de complot

Un homme d'affaires arrêté samedi, à Londres, a été identifié par les médias d'État de la Russie comme étant le Russo-Israélien Mikhail Fridman, fondateur de l'une des plus grandes banques du pays. L'Agence nationale du crime du Royaume-Uni a déclaré, sans le nommer, que l'homme arrêté était soupçonné de blanchiment d'argent, de complot en vue de frauder le ministère de l'Intérieur et de complot en vue de commettre un parjure.

Mikhail Fridman a bâti un vaste empire commercial

Lors de son arrestation, "un certain nombre d'appareils numériques et une quantité importante d'argent liquide" ont été saisis dans la résidence où il logeait, selon l'Agence. Deux autres personnes ont également été appréhendées dans le cadre de l'affaire. Tous trois ont depuis été libérés sous caution, après avoir été interrogés. L'agence de presse russe TASS a cité une source proche du milliardaire affirmant qu'il "avait été détenu parce qu'il était soupçonné d'avoir violé les sanctions qui lui étaient imposées", sans donner plus de détails.

https://twitter.com/i/web/status/1599023512383279105 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

A l'instar d'autres oligarques russes liés au Kremlin, Mikhail Fridman a été frappé par des sanctions occidentales après que la Russie a envahi l'Ukraine en février. Bien qu'il ait cultivé des liens étroits avec l'administration de Poutine, le Russo-Israélien n'a jamais fait partie du cercle restreint du président, et s'est même prononcé publiquement contre l'effusion de sang en Ukraine, la qualifiant de "tragédie" pour les deux parties. En mars, il avait indiqué à Bloomberg News qu'il ne pouvait pas se permettre de s'installer en Israël en raison des sanctions gelant sa fortune estimée à dix milliards de dollars.

Mikhail Fridman a été frappé par des sanctions occidentales après que la Russie a envahi l'Ukraine en février

Mikhail Fridman a soutenu de nombreuses causes juives et a été cofondateur du Genesis Philanthropy Group, qui décerne un prix annuel surnommé le "Nobel juif". Lui et deux autres milliardaires russes ont toutefois démissionné du conseil d'administration du groupe plus tôt cette année, en raison des sanctions, qu'il s'est engagé à contester.