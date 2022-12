"Le Royaume-Uni doit empêcher les Albanais de demander l'asile" (ministre de l'Immigration)

la Grande-Bretagne devrait durcir sa politique à l'égard du pays des Balkans, selon le ministre

Le Royaume-Uni devrait empêcher les migrants albanais de demander l'asile en Grande-Bretagne, a déclaré le ministre de l'Immigration Robert Jenrick. Sky News a rapporté que Jenrick, qui a pris ses fonctions le 25 octobre au sein du cabinet du Premier ministre Rishi Sunak, a déclaré que les Albanais devraient être "exclus du droit de demander l'asile".

Il a ajouté que la Grande-Bretagne devrait durcir sa politique à l'égard du pays des Balkans, car il s'agit d'un endroit "manifestement sûr", décrivant le nombre d'Albanais arrivant au Royaume-Uni comme "insoutenable". Les ressortissants albanais représentent plus d'un tiers des 33 000 personnes qui ont traversé la Manche en bateau entre janvier et septembre de cette année.

Tolga AKMEN / AFP Robert Jenrick

Dans un contexte de pression croissante sur le gouvernement pour qu'il s'attaque à la crise des migrants, Jenrick a affirmé que l'immigration issue de l'Albanie était désormais la "priorité numéro un."

"L'Albanie est un pays manifestement sûr. Il est très difficile de voir comment un Albanais pourrait réussir à demander l'asile ici au Royaume-Uni", a-t-il affirmé. "Nous avons un accord sur les retours, qui a été signé il y a un an, et 1 000 Albanais sont déjà rentrés. Nous examinons ce que nous pouvons faire là-bas. Nous poursuivons également les voies diplomatiques. Nous ne pouvons pas avoir un million de personnes qui entrent dans le pays en une seule année et une migration nette d'un demi-million - ce n'est tout simplement pas viable.

"Ce qui me préoccupe, c'est que certaines personnes viennent ici pour étudier dans des universités, ce qui constitue un moyen détourné de faire venir leur famille au Royaume-Uni et d'y rester pendant une période prolongée. Un nombre très important de personnes utilisent cette voie pour vivre au Royaume-Uni. C'est un important moteur de la migration", a-t-il poursuivi à Skynews.

Le Premier ministre Sunak et son homologue albanais Edi Rama ont récemment discuté des efforts visant à mettre fin aux politiques qui ont conduit la Grande-Bretagne à être incapable d'expulser efficacement les demandeurs d'asile albanais déboutés. Mais le dirigeant albanais a également averti que le Royaume-Uni devait éviter de rejeter la faute sur les Albanais et d'utiliser les migrants comme "excuse" pour les échecs du gouvernement.