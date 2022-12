Grèce : la communauté rom dénonce le "racisme" et "l'inertie" des autorités

La majorité des Roms grecs souffrent d'"exclusion et vivent dans la misère"

Le président de la communauté rom en Grèce, en émoi après une nouvelle affaire de violence policière, a dénoncé mercredi "le racisme" et "l'inertie" des autorités à l'égard de cette minorité, qui compte entre 170.000 et 300.000 personnes dans le pays.

Un adolescent de 16 ans, Kostas Fragoulis, issu du village rom d'Agia Sofia près de Thessalonique (nord), a été grièvement blessé lundi à la tête par le tir d'un policier lors d'une course poursuite. Il est depuis hospitalisé et se trouve, selon son père, "entre la vie et la mort".

Dans les heures qui ont suivi et mardi soir, des heurts ont opposé la police à des centaines de jeunes Roms qui ont brûlé des pneus et des poubelles à Athènes et à Thessalonique. "C'est un incident tragique, le quatrième de ce genre en un an dans notre communauté", a déploré Vassilis Pantzos, président de la Confédération panhellénique des Roms.

SAKIS MITROLIDIS / AFP

Le père de la jeune victime, Pavlos Fragoulis, a demandé que justice soit faite. On veut que le policier "soit puni et incarcéré parce qu'il a tiré sur un jeune de 16 ans", a-t-il réclamé après avoir témoigné devant un juge d'instruction. La majorité des Roms grecs souffrent d'"exclusion et vivent dans la misère", selon Pantzos. Les victimes des violences policières sont souvent "les plus vulnérables comme les Roms confrontés à de nombreux préjugés et au racisme", a-t-il insisté.

En octobre 2021 à l'ouest d'Athènes, un jeune Rom de 20 ans avait été tué à l'issue d'une course poursuite avec la police. Les sept policiers impliqués font l'objet de poursuites pour meurtre et pour tentative de meurtre sur un autre jeune de 16 ans, mais ils se trouvent en liberté conditionnelle.