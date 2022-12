Hier la Shoah, aujourd’hui la guerre en Ukraine : "l’histoire se répète" (Pape François)

Le souverain pontif a rappelé "l'Opération Reihnardt" décidée par les nazis il y a 80 ans

Le pape François a comparé mercredi l'invasion de l'Ukraine par la Russie à une intense campagne de massacre de masse, principalement de Juifs, menée par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. "Que le souvenir de cet événement horrible suscite en chacun des intentions et des actions de paix", a déclaré le pape dans un discours hebdomadaire au Vatican, après avoir mentionné un service commémoratif organisé pour l'"opération Reinhard" à l'Université catholique de Lublin, en Pologne.

François a qualifié cette action notoire d'"extermination", puis a ajouté : "Et l'histoire se répète. Nous voyons maintenant ce qui se passe en Ukraine". Décidée par le régime nazi allemand durant la Seconde Guerre mondiale, l'opération qui a eu lieu entre juillet et octobre 1942 a entraîné l'extermination de près de deux millions de victimes, principalement d'origine juive.

Marco BERTORELLO / AFP

Le président Vladamir Poutine et ses alliés ont rationalisé la guerre de la Russie contre l'Ukraine en la qualifiant d'"opération militaire spéciale" visant à "dénazifier" le pays, en affirmant à tort que Kiev était aligné sur le nazisme. Tout au long de la guerre, François a dénoncé l'effusion de sang mais, il s'est montré de plus en plus critique envers la Russie dernièrement.

Le mois dernier, le pape a comparé les souffrances actuelles des Ukrainiens au "terrible génocide" de l'Holodomor - une famine de 1932-1933 qui a tué des millions de personnes, généralement imputée au dirigeant soviétique Josef Staline.