Allemagne : un dirigeant de la communauté juive espionné par les Iraniens (responsables)

Josef Schuster aurait été surveillé par un ancien informateur de l'Office allemand pour la protection

Selon des enquêteurs allemands, le chef de la principale organisation juive d'Allemagne pourrait avoir été surveillé par un espion des services secrets iraniens, rapporte le magazine FOCUS. Josef Schuster, qui a récemment été élu pour un troisième mandat de quatre ans en tant que président du Conseil central des Juifs d'Allemagne, aurait été ciblé par un ancien informateur de l'Office allemand pour la protection de la Constitution.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa via AP Illustration - La police sur les lieux d'une attaque à Wuerzburg, en Allemagne, le 25 juin 2021

Selon les médias allemands, le Conseil central basé à Berlin a indiqué que Schuster est souvent ciblé, mais qu'il se sent protégé par les responsables de la sécurité en Allemagne. Les services de renseignement britanniques, canadiens et américains ont mis en garde la semaine dernière contre de possibles attaques visant des dirigeants juifs, des dissidents iraniens et des journalistes par des cellules iraniennes. Les services ont affirmé que des agents étrangers iraniens engagent des extrémistes islamiques et des criminels de droit commun pour préparer et perpétrer de telles attaques.

Dans ce cas, un homme de 49 ans né en Syrie, identifié comme Aladin Mohamed H., est soupçonné d'avoir espionné Schuster. Il aurait travaillé comme informateur pour l'Allemagne pendant six ans, fournissant des informations sur les radicaux islamistes. Il a été arrêté après que ses communications ont été surveillées par les services de sécurité allemands.

DPA via AP / Robert Michael 2019 © Des policiers sécurisent une synagogue à Dresde, en Allemagne, mercredi 9 octobre 2019.

Les autorités tentent d'établir un lien avec une enquête sur des impacts de balles retrouvés sur les façades de deux synagogues de la ville d'Essen, dans l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, fin novembre. La police a interpellé un homme de 35 ans, de nationalité allemande et iranienne, qui aurait tenté de recruter un complice pour un projet d'incendie criminel de la synagogue de Dortmund à la mi-novembre, selon le bureau du procureur général de Düsseldorf. La sécurité aurait déjà été renforcée autour des institutions juives de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à la suite de ces attaques.

Le magazine d'information Kontraste de la chaîne ARD a confirmé que les enquêteurs allemands soupçonnent les Gardiens de la révolution iraniens d'être à l'origine de ces attaques. En 2018, les enquêteurs allemands ont interpellé de 10 agents iraniens présumés en Allemagne, soupçonnés d'avoir surveillé diverses cibles potentielles, dont des dirigeants et des institutions juives.