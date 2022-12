Élargissement de Schengen : verdict attendu pour Croatie, Bulgarie et Roumanie

Plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement, sans contrôles aux frontières au sein de Schengen

Les ministres européens de l'Intérieur doivent se prononcer jeudi sur l'élargissement de l'espace Schengen : l'intégration de la Croatie semble probable mais des obstacles persistent pour la Bulgarie et la Roumanie, sur fond de hausse des arrivées de migrants par la route des Balkans. La Commission européenne, comme le Parlement, réclame de longue date d'inclure les trois pays dans cette vaste zone au sein de laquelle plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement, sans contrôles aux frontières intérieures.

L'adhésion aurait notamment pour effet de supprimer les longues files d'attente de véhicules aux frontières de ces pays et d'encourager le tourisme. En contrepartie, les pays membres de Schengen doivent assumer un contrôle rigoureux des frontières extérieures de cet espace de libre circulation, et s'engager à une coopération policière pour lutter contre la criminalité organisée ou le terrorisme.

BEN BORG CARDONA (AFP/File) L'espace Schengen comprend 22 pays de l'UE plus l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse

La Croatie (3,9 millions d'habitants), membre de l'UE depuis 2013 et qui rejoindra la zone euro en janvier prochain, s'attend à une réponse positive, sauf surprise. Mais la Roumanie (19 millions d'habitants) et la Bulgarie (6,5 millions), entrées en 2007 dans l'UE et qui frappent à la porte de Schengen depuis plus de dix ans, sont confrontées aux réticences de certains Etats. Or l'unanimité des 26 membres de cet espace (22 pays de l'UE plus l'Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) est nécessaire.

L'Autriche, qui fait face un afflux de demandeurs d'asile, s'oppose à la levée des contrôles aux frontières avec ces deux pays, estimant qu'elle accentuerait la hausse des arrivées de migrants. Les Pays-Bas ont quant à eux des réserves sur la Bulgarie, mettant en cause la corruption dans ce pays. Or les dossiers d'adhésion des deux ex-pays communistes sont liés dans une même procédure. La question de l'élargissement de l'espace Schengen revient sur la table alors que les arrivées irrégulières aux frontières extérieures de l'UE sont en forte hausse, après avoir connu une baisse pendant la pandémie de Covid-19.