De nombreuses armes appartenant au groupe des "Citoyens du Reich" ont été saisies

Des responsables allemands disent s'attendre à ce que davantage de personnes soient arrêtées dans le cadre du coup de filet contre le groupe d'extrême droite qui planifiait de renverser le gouvernement. 25 personnes impliquées ont déjà été appréhendées mercredi, dont un prince autoproclamé, un parachutiste à la retraite et un juge.

Le complot aurait été ourdi par des personnes liées au mouvement des "Citoyens du Reich", qui rejette la constitution allemande d'après-guerre et la légitimité du gouvernement. Les procureurs soupçonnent les personnes arrêtées d'être soit des membres soit des sympathisants d'une organisation terroriste.

Georg Meier, le plus haut responsable de la sécurité de l'État de Thuringe, a déclaré jeudi à la chaîne publique Deutschlandfunk qu'il s'attendait à une deuxième vague de personnes arrêtées alors que les autorités examinent les preuves recueillies lors des perquisitions menées. Georg Meier a en outre accusé le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne d'alimenter des théories du complot comme celles qui auraient motivé les plans d'attaques préparés par les personnes arrêtées. Si le parti incriminé a condamné les plans présumés de coup d'État, une ancienne députée d'Alternative pour l'Allemagne, Birgit Malsack-Winkemann, figure au nombre des personnes arrêtées mercredi.

Le chef de la police criminelle fédérale allemande, Holger Muench, a précisé que les agents avaient fouillé environ 150 lieux à travers le pays, et que des armes avaient été trouvées dans un tiers d'entre eux, a-t-il déclaré mercredi soir à la chaîne publique ZDF, sans donner plus de détails. Il a également affirmé qu'il s'attendait à ce que les raids et les détentions se poursuivent dans les prochains jours.

Thomas Haldenwang, qui dirige l'agence de renseignement intérieure allemande BfV, a souligné que les autorités surveillaient le groupe depuis le printemps de cette année. La menace posée par le groupe est progressivement devenue plus concrète au fur et à mesure que les membres ont obtenu des armes, a-t-il déclaré.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que le groupe aurait cru en un "conglomérat de théories du complot composé de récits des soi-disant citoyens du Reich ainsi que de l'idéologie QAnon". Les adhérents du mouvement des citoyens du Reich rejettent la constitution allemande d'après-guerre et ont appelé à renverser le gouvernement, tandis que QAnon est une théorie du complot mondial ayant des racines aux États-Unis. Ils croient également que l'Allemagne est gouvernée par un soi-disant "État profond".