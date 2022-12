L'écrivaine française Annie Ernaux salue Albert Camus en recevant son prix Nobel de littérature

"Me trouver ici, 65 ans plus tard, me laisse dans un profond sentiment d'étonnement et de gratitude"

L'écrivaine française Annie Ernaux a rendu hommage samedi soir au géant français des lettres Albert Camus après avoir reçu son prix Nobel de littérature à Stockholm, 65 ans après l'auteur de "l'Etranger". Lors de son discours de remerciement à l'occasion du grand banquet célébrant les lauréats 2022 dans la capitale suédoise, l'autrice de 82 ans a exprimé sa "gratitude" d'être inscrite au palmarès au côté du Nobel de littérature 1957.

"Me trouver ici, soixante-cinq ans plus tard, me laisse dans un profond sentiment d'étonnement et de gratitude", a déclaré Annie Ernaux devant les 2 000 invités réunis à l'Hôtel de ville de Stockholm. "Etonnement devant le mystère que représentent un chemin de vie et une poursuite hasardeuse, solitaire, de l'écriture. Gratitude de m'avoir permis de rejoindre Camus, et ces écrivains disparus ou contemporains que j'admire", a-t-elle dit.

Christine OLSSON / TT NEWS AGENCY / AFP L'écrivaine française Annie Ernaux reçoit le prix Nobel de littérature 2022 des mains du roi Carl XVI Gustaf de Suède lors de la cérémonie de remise du prix Nobel au Concert Hall de Stockholm, en Suède, le 10 décembre 2022

Mme Ernaux, première femme française à décrocher la récompense suprême après 15 Français, a également salué "ceux qui ne sont pas ici, ces hommes et ces femmes qui ont parfois trouvé dans mes livres des raisons de vivre et de lutter, de se sentir plus fiers". "En récompensant mon travail, vous m'obligez à encore plus d’exigence dans la recherche d'une réalité et d'une vérité partageables", a-t-elle dit, la voix empreinte d'émotion.

Avec les autres lauréats des Nobel "suédois" (médecine, physique, chimie et économie) annoncés en octobre, elle a reçu plus tôt dans l'après midi son prix des mains du roi de Suède, lors de la traditionnelle cérémonie organisée à Stockholm. A Oslo, les lauréats ukrainien, russe et bélarusse du prix de la paix ont eux appelé à ne pas baisser les armes contre la guerre "folle et criminelle" que Vladimir Poutine a lancée en Ukraine.