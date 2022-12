Répression, drones : nouvelles sanctions de l'Union européenne contre l'Iran

Ces sanctions interviennent alors que l'Iran a exécuté ce lundi un deuxième manifestant anti-régime

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont imposé lundi de nouvelles sanctions aux religieux iraniens, aux hauts fonctionnaires du pays et aux hauts responsables des médias d'État suite à la répression brutale des manifestants, ainsi qu'aux experts liés à la fourniture à la Russie de drones explosifs utilisés contre l'Ukraine.

Les ministres ont imposé des interdictions de voyager en Europe et gelé les avoirs de 20 personnes au total. Ils ont également gelé les avoirs de la radiodiffusion de la République islamique d'Iran, affirmant que le média était un "porte-parole" de "la réponse violente aux récentes manifestations en Iran".

Ces sanctions interviennent alors que l'Iran a exécuté ce lundi un deuxième manifestant anti-régime, le suspendant publiquement à une grue de construction en guise d'avertissement à la population. Dans un communiqué, les ministres de l'UE ont appelé l'Iran "à mettre immédiatement fin à la pratique fortement condamnable consistant à imposer et à exécuter des condamnations à mort contre des manifestants, ainsi qu'à annuler sans délai les récentes condamnations à mort qui ont déjà été prononcées".

Les ministres ont également dénoncé l'Iran pour avoir fourni des drones à la Russie, affirmant que "les armes fournies par l'Iran sont utilisées sans discrimination par la Russie contre la population civile et les infrastructures ukrainiennes, provoquant d'horribles destructions et des souffrances humaines". Ils ont par ailleurs mis en garde Téhéran contre la fourniture de plus d'armes et "en particulier toute mesure visant à d'éventuels transferts de missiles balistiques à courte portée vers la Russie, ce qui constituerait une grave escalade".

Ils ont déclaré que l'UE répondrait à tout acte soutenant l'agression russe contre l'Ukraine "et tiendrait l'Iran responsable, y compris par des mesures restrictives supplémentaires". Le mois dernier, l'UE a déjà imposé des sanctions au chef des Gardiens de la révolution iraniens, à la Force aérospatiale du corps des gardes et à une société fabriquant des drones utilisés en Ukraine.