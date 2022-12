Allemagne : l’assaillant de la synagogue de Halle prend brièvement en otage des agents pénitentiaires de sa prison

Stephan Balliet avait tenté de prendre d'assaut une synagogue de Halle le jour de Kippour en 2019

L'assaillant d'extrême droite à l'origine d'une attaque meurtrière en Allemagne en 2019 a brièvement pris en otage lundi deux agents pénitentiaires dans la prison où il est détenu, a déclaré mardi un porte-parole du ministère de la Justice. Stephan Balliet a été condamné à la prison à vie pour avoir tenté de prendre d'assaut une synagogue bondée dans la ville de Halle, dans l’est du pays, le jour de Kippour, puis tué deux passants.

Le ministère de la justice a déclaré sur Twitter que deux agents pénitentiaires avaient été brièvement pris en otage à la prison de Burg, près de la ville de Magdebourg. La situation a pu être désamorcée lorsque d'autres agents pénitentiaires ont maîtrisé l'assaillant, a indiqué le ministère.

ATV-Studio Halle/AFP / Andreas Splett Capture d'écran d'une caméra de surveillance montrant Stephan Balliet devant la synagogue de Halle, en Allemagne

L'attaque de Halle aurait pu devenir le pire acte antisémite en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Seule une porte verrouillée avait empêché le terroriste d'atteindre les fidèles à l'intérieur de la synagogue. Après l’échec de sa prise d’assaut le 9 octobre 2019, il avait abattu une passante et un homme dans un restaurant de kebab, en utilisant une arme fabriquée avec des pièces imprimées en 3D. Il avait filmé et diffusé son attaque sur internet, précédée d’un manifeste misogyne et néofasciste.

Au cours de son procès qui a duré cinq mois, Balliet a nié l'existence de la Shoah en audience publique - un crime en Allemagne - et n'a exprimé aucun remords à l'égard des personnes visées. "L'attaque de la synagogue n'était pas une erreur, ce sont mes ennemis", avait-il insisté pendant le procès.