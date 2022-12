Le futur gouvernement israélien devra soutenir l'idée de deux États, estime le Parlement européen

Selon la résolution, cela inclut deux États démocratiques avec Jérusalem comme capitale

Le prochain gouvernement israélien doit affirmer son soutien à une résolution du conflit israélo-palestinien fondée sur la coexistence de deux États, a déclaré le Parlement européen dans une résolution de grande envergure approuvée mercredi à Strasbourg. Les parlementaires de l'Union européenne ont affirmé qu'ils apportaient leur "soutien indéfectible à une solution négociée à deux États sur la base des lignes de 1967".

Cela inclut "deux États démocratiques souverains vivant côte à côte dans la paix et la sécurité garantie, avec Jérusalem comme capitale des deux États et dans le plein respect du droit international", selon la résolution. Cette résolution a été approuvée alors que le nouveau Premier ministre Benjamin Netanyahou est en train de former une coalition de droite qui ne soutient pas l'idée de deux États.

Yonatan Sindel/Flash90 Le président du Likoud et futur Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou

En 2009, Benjamin Netanyahou avait exprimé son soutien à un règlement du conflit prévoyant deux États, mais pas sur la base des lignes d'avant 1967, en précisant que le futur État palestinien serait démilitarisé. Il avait également apporté son soutien au plan à deux États de l'ancien président américain Donald Trump.

L'élection de Benjamin Netanyahou comme Premier ministre et les partenaires de coalition qu'il a choisis, remettent en question ce soutien, l'Union européenne faisant pression sur Israël avant même que le nouveau gouvernement ne prête serment.