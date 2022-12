Suède : un jeu télévisé présente une carte de la Palestine sur laquelle n'apparaît pas Israël

L'ambassade d'Israël a fait part de son indignation poussant le producteur à présenter ses excuses

Un célèbre jeu télévisé suédois a présenté une carte de l'État hébreu sur laquelle était inscrit "Palestine" aux côtés d'un drapeau palestinien dans l'un de ses quiz, où la mention Israël n'apparaissait pas. Lors de la demi-finale du jeu télévisé "Free for All" présenté lundi sur la chaîne suédoise Channel 5, les participants ont dû répondre à un quiz sur la célèbre chanteuse suédoise Laila Bagge Wahlgren, dont la mère est suédoise et le père palestinien.

https://twitter.com/i/web/status/1602616307861671942 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La carte a été présentée à la suite d'une question demandant aux candidats de répondre sur l'endroit où le père de Wahlgren était né. La carte n'indiquait que les villes arabes et mixtes, aux côtés de sites anciens comme Jérusalem, Jaffa, Haïfa, Nazareth, Ramallah, ou encore Gaza, alors que Tel Aviv était absente de la carte.

L'ambassade d'Israël en Suède a posté une question dans un format similaire à celui du jeu télévisé, sur son compte Twitter, demandant : "Que doivent faire Channel 5 et le producteur de l'émission lorsqu'ils présentent une carte sans mention d'Israël ? 1. Vérifier les graphiques, 2. Faire plus de recherches, 3. S'excuser, 4. Toutes ces réponses."

https://twitter.com/i/web/status/1602616300353748992 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le producteur du jeu télévisé a présenté ses excuses à la suite du post. "C'était une erreur, nous allons la corriger dès que possible, je m'excuse", a-t-il écrit sur son compte Twitter, tandis que les médias suédois ont rapporté l'incident.

L'Association des jeunes juifs de Suède a également affirmé sur Twitter que "la carte présentée était erronée à plusieurs égards. Si elle était censée présenter la Palestine mandataire, le drapeau est faux. La carte est erronée tant d'un point de vue historique que moderne. Il s'agit clairement d'une carte moderne dont Israël et ses villes ont été retirés."