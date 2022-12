Le plus grand aquarium cylindrique autoportant du monde explose dans un hôtel de Berlin

L’aquarium de 14 mètres de haut, contenait plus d'un million de litres d'eau et abritait environ 1 500 poissons tropicaux

Un aquarium qui abritait environ 1 500 poissons exotiques a éclaté vendredi matin dans un hôtel de Berlin en Allemagne, nécessitant l’intervention d’une centaine de secouristes, ont indiqué les services d'urgence. "En plus des incroyables dégâts, deux personnes ont été blessées par des éclats de verre", a indiqué la police de Berlin sur Twitter.

L’aquarium de 14 mètres de haut, contenait plus d'un million de litres d'eau et abritait environ 1 500 poissons tropicaux et était équipé d'un ascenseur à parois vitrées. C’était le plus grand aquarium cylindrique autoportant du monde selon le site internet du complexe DomAquaree, qui abrite un hôtel Radisson, un musée, des boutiques et des restaurants.

Les services d'urgence ont fermé une route importante située à proximité du complexe et menant de l'Alexanderplatz à la porte de Brandebourg, en raison de l'important volume d'eau qui s'était échappé du bâtiment. La route ainsi que les trottoirs à l'extérieur du complexe étaient jonchés de débris.

Des bus ont été envoyés au complexe pour mettre à l'abri les clients de l'hôtel qui quittaient le bâtiment, a indiqué la police sur Twitter, alors que les températures extérieures à Berlin avoisinaient les -7 degrés Celsius.