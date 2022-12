Le prix Charlemagne 2023 décerné au peuple ukrainien et à son président

Le prix Charlemagne 2022 avait été décerné en mai dernier à trois opposantes au régime bélarusse

Le prix Charlemagne sera remis en 2023 au peuple ukrainien et à son président Volodymyr Zelensky, a annoncé vendredi le comité de sélection de cette distinction prestigieuse récompensant un engagement particulièrement marquant en faveur de l'entente en Europe. "Le peuple ukrainien est victime d’une guerre d’agression russe d’une brutalité indescriptible qui viole le droit international", écrivent sur leur site internet les organisateurs du prix.

"Sous la direction de son président Volodymyr Zelensky, le peuple ukrainien défend non seulement la souveraineté de son pays et la vie de ses citoyens, mais aussi l’Europe et les valeurs européennes", ajoutent-ils. Affirmant que cette guerre a pour objectif "de déstabiliser la communauté européenne des peuples et de réaliser une réorganisation politique de l’Europe", ils louent "le courage, le leadership et l'empathie" dont fait preuve le président Zelensky, un "modèle pour son peuple".

Genya Savilov, Pool Photo via AP Volodymyr Zelensky

Le prix Charlemagne 2022 avait été décerné en mai dernier à trois opposantes au régime bélarusse, Svetlana Tikhanovskaïa, Veronika Tsepkalo et Maria Kolesnikova.

Cette distinction a été créée en 1949 pour promouvoir la construction européenne, après les destructions de la Seconde guerre mondiale. Il est remis chaque année à Aix-la-Chapelle, ancienne capitale de l'empire carolingien, ville située dans l'ouest de Allemagne et toute proche des frontières belges et néerlandaises.