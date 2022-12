Un couple de Justes parmi les nations reconnu comme "martyr" par l'Eglise catholique

Le couple avait été abattu par les nazis avec ses six jeunes enfants

Le pape François a accordé samedi le statut de "martyrs" à un couple polonais exécuté par la police allemande pendant la Seconde Guerre mondiale pour avoir caché des Juifs dans leur ferme.

Le fermier et apiculteur Jozef Ulma, et sa femme Wiktoria, résidant dans la ville polonaise de Markowa, ont caché plusieurs membres de la communauté juive qui étaient pourchassés pendant l'occupation allemande de la Pologne. Mais après avoir été vraisemblablement trahis par un informateur, les Juifs cachés ont été tués par la police en mars 1944, tandis que le couple a été abattu avec ses six jeunes enfants, dont l'aîné avait huit ans. Wiktoria était enceinte de sept mois.

La reconnaissance du martyre du couple ouvre la voie à sa béatification, dernière étape formelle avant son éventuelle canonisation par le Vatican. Selon Yad Vashem, le couple avait été témoin de l'exécution de Juifs au cours de l'été 1942, et alors que les arrestations se poursuivaient, une famille juive de six personnes avait trouvé refuge dans le grenier de la famille Ulma, tout comme deux sœurs d'une autre famille. Jozef et Wiktoria Ulma ont été reconnus comme Justes parmi les nations le 13 septembre 1995.

AP/Andrew Medichini Le Pape François donne sa bénédiction en récitant la prière de l'Angelus depuis la fenêtre de son studio donnant sur la place Saint-Pierre, au Vatican, dimanche 27 novembre 2022.

Selon le Vatican, le pape François a découvert la tragique histoire de la famille Ulma à l'occasion de sa visite en Pologne en 2016. Lors d'une audience publique en 2018, le souverain pontife avait salué la famille comme "un exemple de fidélité à Dieu et à ses commandements, d'amour du prochain et de respect de la dignité humaine".

La Pologne a été le premier pays envahi et occupé par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Des membres de la résistance polonaise et du gouvernement en exil avaient averti le monde du massacre de Juifs par les nazis, et des milliers de Polonais ont risqué leur vie pour aider les Juifs, tandis que de nombreux autres ont collaboré avec les Allemands. La quasi-totalité des quelque trois millions de Juifs de Pologne ont été tués par les nazis et leurs collaborateurs pendant la Shoah, tandis que les principaux camps de la mort ont été construits dans le pays.