De plus en plus de communautés violentes d'extrême droite en ligne, prévient Europol

Le rôle de la propagande en ligne dans le processus de radicalisation est central, souligne Europol

La menace des communautés d'extrême droite transnationales en ligne menant à des attaques augmente, a averti lundi l'Office européen de police, après qu'une opération a signalé plus de 800 exemples de contenu violent ou "terroriste". Deux attaques récentes, l'une aux États-Unis et l'autre en Slovaquie par des hommes armés présumés d'extrême droite, "illustrent une prolifération préoccupante d'activités violentes d'extrême droite et terroristes à l'échelle mondiale", a déclaré Europol. "Les auteurs de ces attaques faisaient partie de communautés en ligne transnationales et se sont inspirés d'autres extrémistes de droite violents et terroristes", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Europol et les forces de l'ordre de 13 pays de l'UE et de Grande-Bretagne ont organisé jeudi une journée d'action visant à épingler des contenus extrémistes et violents sur internet, notamment des diffusions en direct, des manifestes, des revendications et des célébrations d'attaques. Ceci a abouti au signalement de 831 éléments sur 34 plateformes, a déclaré Europol, ajoutant que "la menace posée par l'extrémisme violent et le terrorisme est en constante augmentation".

Europol a pointé du doigt deux attaques imputées à l'extrémisme violent de droite et qui pourraient être liées à du contenu en ligne. La première a été le meurtre de dix Noirs par le suprémaciste blanc autoproclamé Payton Gendron à Buffalo, New York aux États-Unis en mai de cette année. La seconde s'est produite lorsqu'un "adolescent radicalisé", considéré comme le fils d'un membre éminent d'un parti d'extrême droite, a abattu deux hommes devant un bar gay à Bratislava, la capitale slovaque, en octobre.

Ces attaques ont mis en évidence le rôle central de la propagande en ligne dans leur processus de radicalisation, a déclaré Europol. "Cela montre à quel point l'abus d'internet continue d'être un aspect important de la radicalisation et du recrutement violents de droite." Un autre exemple récent de montée de la violence d'extrême droite en Europe est survenu après l'arrestation de 25 conspirationnistes présumés en Allemagne au début du mois. Les procureurs ont déclaré que le groupuscule prévoyait de renverser l'État et d'installer son propre gouvernement grâce à l'aide de moyens violents. Des experts antiterroristes ont déclaré que le groupe s'inspirait des théories du complot en ligne, notamment la théorie QAnon.