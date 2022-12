Avancées décisives en Ecosse et en Espagne pour faciliter la reconnaissance du changement de genre

Le texte supprime l'exigence d'un diagnostic médical et psychiatrique lors de la demande d'un certificat de reconnaissance de genre

Le Parlement local écossais a adopté jeudi une loi controversée visant à faciliter la reconnaissance légale du changement de genre, autorisé dès 16 ans, après trois jours de vifs débats. Adopté sans surprise par 86 voix pour (39 contre), en raison de la majorité dont dispose le gouvernement indépendantiste (SNP), le texte supprime l'exigence d'un diagnostic médical et psychiatrique lors de la demande d'un certificat de reconnaissance de genre.

Il réduit la période pendant laquelle un demandeur doit vivre dans son genre acquis de deux ans à trois mois, avec une période de réflexion supplémentaire de trois mois. Le certificat pourra donc être obtenu au bout de six mois, selon ce texte, défendu par le gouvernement indépendantiste de la Première ministre Nicola Sturgeon.

En outre, l'âge minimal pour demander ce certificat passe de 18 à 16 ans, selon ce texte, comparable à celui qui vient d'être voté par les députés en Espagne. Après le vote, le gouvernement britannique a fait savoir qu'il envisageait un recours devant la Cour suprême contre le texte, qui risque de créer des disparités au sein du Royaume-Uni.

"Nous partageons les préoccupations de nombreuses personnes concernant certains aspects du texte, et en particulier les questions de sécurité pour les femmes et les enfants", a déclaré le ministre chargé de l'Ecosse au sein du gouvernement central à Londres, Alister Jack, qui envisage d'engager une procédure visant à bloquer le texte avant qu'il n'entre en vigueur.

En Espagne, un projet de loi permettant de changer librement de genre dès 16 ans a également été adopté jeudi en première lecture par les députés espagnols, après des mois de tensions au sein de la gauche au pouvoir et du mouvement féministe. Cheval de bataille du parti de gauche radicale Podemos, allié des socialistes au sein du gouvernement de Pedro Sanchez, ce texte a été soutenu par 188 députés tandis que 150 ont voté contre et 7 se sont abstenus.

S'il est, comme prévu, adopté définitivement par le Sénat dans les semaines à venir, il permettra à l'Espagne de rejoindre les quelques pays au monde autorisant l'autodétermination du genre via une simple déclaration administrative. En Europe, le Danemark a été le premier pays à accorder ce droit aux personnes transgenres en 2014. Concrètement, ce texte doit permettre aux personnes transgenres de faire changer leur nom et leur genre sur leurs papiers d'identité lors d'un simple rendez-vous auprès de l'administration. Et ce, sans fournir de rapports médicaux ou de preuve d'un traitement hormonal suivi durant deux ans, comme c'est le cas