Football : mort de l'Anglais George Cohen, champion du monde en 1966

George Cohen, un défenseur qui a joué dans l'équipe d'Angleterre victorieuse de la Coupe du monde en 1966, est décédé à l'âge de 83 ans, a annoncé vendredi la Fédération anglaise de football (FA). Cohen a joué chaque minute de la campagne victorieuse de l'Angleterre à domicile. Il a fait 37 apparitions pour son équipe nationale en tant qu'arrière droit.

La cause du décès n'a pas été annoncée. Il a joué toute sa carrière en club pour Fulham, où il a fait 459 apparitions entre 1956 et 1969. Il s'est retiré du jeu à 29 ans après une grave blessure au genou.

"Tout le monde au Fulham Football Club est profondément attristé d'apprendre le décès de l'un de nos plus grands joueurs - et gentlemen - George Cohen", a déclaré le club de Premier League dans un communiqué.

Cohen était le vice-capitaine de l'Angleterre lorsque l'équipe a battu l'Allemagne de l'Ouest 4-2 en finale de la Coupe du monde 1966 au stade de Wembley. L'attaquant anglais Geoff Hurst avait réalisé un triplé lors de ce match, qui s'était prolongé.

AP Photo/Bippa, File Le capitaine anglais Bobby Moore, au centre, est entouré de ses coéquipiers George Cohen, à gauche, et Geoff Hurst à la fin du match de demi-finale de la Coupe du monde à Wembley, à Londres, le 26 juillet 1966.

"Très triste d'apprendre que mon ami et coéquipier anglais George Cohen est décédé", a écrit Hurst sur Twitter. "Tout le monde, sans exception, a toujours dit que George était un homme tellement adorable. Il nous manquera cruellement, mes pensées les plus sincères vont à la femme de George, Daphne, et à sa famille."

Hurst et Bobby Charlton sont les seuls membres survivants de l'équipe d'Angleterre de la finale. L'association anglaise de football a déclaré qu'un hommage pour Cohen sera prévu à Wembley en mars, lorsque l'Angleterre affrontera l'Ukraine.

"Nous sommes très tristes d'apprendre la nouvelle du décès de George Cohen aujourd'hui", a déclaré la présidente de la FA, Debbie Hewitt. Fulham a reconnu la contribution de Cohen au club en dévoilant une statue de lui à Craven Cottage en 2016.

"Je trouve absolument merveilleux qu'ils aient même pensé que j'en étais digne", avait déclaré Cohen à l'époque, selon un hommage publié vendredi sur le site du club. "Surtout que c'était aux côtés de Johnny Haynes, le plus grand nom de l'histoire de Fulham".