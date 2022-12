Turquie : l'ambassadrice israélienne présente ses lettres de créance

"Nous espérons tous que le processus de rapprochement politique entre Israël et la Turquie s'intensifiera et s'étendra à de nombreux domaines de coopération"

L'ambassadrice d'Israël en Turquie, Irit Lilian, a présenté ce mardi ses lettres de créance au président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce développement intervient après quatre années au cours desquelles aucun envoyé israélien n'était présent sur le sol turc.

"Nos coeurs sont remplis d'espoir. Nous espérons tous que le processus de rapprochement politique entre Israël et la Turquie s'intensifiera et s'étendra à de nombreux domaines de coopération, pour notre bénéfice, le bénéfice de la République de Turquie et celui de toute la région. Comme il est de coutume Ici, nous disons Inshallah et espérons que cela se produira", a déclaré l'ambassadrice israélienne.

Cette cérémonie a eu lieu dans le contexte du réchauffement des relations entre Israël et la Turquie au cours de l'année écoulée. Au début du mois, l'ambassadeur turc en Israël a présenté la copie de ses lettres de créances au ministère des Affaires étrangères, et devrait la remettre prochainement lors d'une cérémonie officielle au président Isaac Herzog.