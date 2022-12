La Croatie s'apprête à intégrer l'euro et l'espace Schengen

Pour les experts, le passage à l'euro contribuera à protéger l'économie croate, l'une des plus faibles de l'UE

La Croatie compte les heures samedi avant de passer à l'euro et d'entrer dans l'espace Schengen de libre circulation, deux étapes majeures pour ce petit pays qui a rejoint l'Union européenne voilà près d'une décennie. A minuit (23H00 GMT) samedi, la Croatie dira adieu à sa monnaie, la kuna, pour devenir le vingtième membre de la zone euro. La Croatie rejoindra en même temps l'espace Schengen en tant que 27e membre de cette vaste zone au sein de laquelle plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement, sans contrôles aux frontières intérieures. Dimanche, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen viendra en Croatie marquer les deux événements, a annoncé vendredi le gouvernement croate.

Les dirigeants croates soulignent régulièrement les avantages attendus pour ce pays des Balkans qui compte 3,9 millions d'habitants et appartient à l'UE depuis juillet 2013. Le pays a proclamé son indépendance de la Yougoslavie en 1991 et le conflit qui a suivi (1991-1995) a fait quelque 20.000 morts. L'entrée dans la zone euro et dans l'espace Schengen constituent "deux objectifs stratégiques pour davantage d'intégration à l'UE", a insisté mercredi le Premier ministre conservateur Andrej Plenkovic.

Pour les experts, le passage à l'euro contribuera à protéger l'économie croate, l'une des plus faibles de l'UE, dans un monde soumis à une inflation galopante, une grave crise énergétique et l'insécurité géopolitique depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. En novembre, l'inflation a atteint 13,5%, comparé à 10% dans la zone euro.

Des pays d'Europe de l'Est membres de l'UE mais pas de la zone euro, comme la Pologne ou la Hongrie, se sont révélés encore plus vulnérables face à l'inflation croissante. Les avantages à rejoindre l'euro seront ressentis par tous les segments de la société — individus, compagnies et État —, insiste-t-elle. Les experts citent en particulier la suppression des risques de change et de meilleures conditions d'emprunts face aux difficultés économiques.

L'euro est déjà très présent en Croatie. Environ 80% des dépôts bancaires sont libellés en euros, les principaux partenaires de ce pays méditerranéen se trouvent en zone euro et le tourisme, qui pèse 20% du PIB, est alimenté par une importante clientèle européenne. La Croatie a accueilli cette année quatre fois plus de touristes qu'elle ne compte d'habitants.