Mort de Benoît XVI : hommages du monde entier

"Le pape Benoît XVI était un grand chef spirituel engagé dans la réconciliation entre l'Église catholique et le peuple juif", a dit Benjamin Netanyahou

Le pape François a rendu un hommage ému à son prédécesseur, le pape Benoît XVI, mort samedi à 95 ans et dont la renonciation en 2013 avait pris le monde entier par surprise. A l'occasion de Vêpres célébrées samedi soir à Saint-Pierre, François a salué une "personne si noble, si gentille". "Nous ressentons tant de gratitude dans nos cœurs", a déclaré le pape argentin, soulignant "ses sacrifices offerts pour le bien de l'Eglise".

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a salué son "engagement pour la non-violence et la paix" tandis que le président russe Vladimir Poutine et le patriarche de l'Eglise orthodoxe russe Kirill ont loué "un défenseur des valeurs chrétiennes traditionnelles". "On s'en souviendra comme d'un théologien réputé, guidé par ses principes et sa foi, et dont la vie entière a été consacrée à sa dévotion envers l'Eglise", a déclaré le président américain Joe Biden, lui-même catholique.

"Le pape Benoît XVI était un grand chef spirituel engagé dans la réconciliation entre l'Église catholique et le peuple juif", a déclaré pour sa part le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Charles III a salué "les efforts de Benoît XVI pour rapprocher catholiques et protestants", tandis que le président ukrainien a lui salué un "éminent théologien", "promoteur de valeurs universelles".

Le premier pape allemand de l'époque moderne s'est éteint samedi matin au monastère Mater Ecclesiae au Vatican où il s'était retiré après sa renonciation. Ses funérailles se dérouleront jeudi matin place Saint-Pierre à Rome sous la présidence de François, un événement inédit dans l'histoire deux fois millénaire de l'Eglise catholique. La cérémonie "solennelle mais sobre" selon le directeur du service de presse du Saint-Siège, aura lieu en présence de dizaines de milliers de fidèles, ainsi que de chefs d'Etat et de gouvernement.

Le corps de Joseph Ratzinger sera exposé à partir de lundi matin sous les ors de la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de lui rendre hommage. Il sera ensuite inhumé dans une crypte de la basilique Saint-Pierre. La santé du théologien allemand, à la tête de l'Eglise catholique de 2005 à 2013, s'était dégradée ces derniers jours, François étant lui-même allé à son chevet mercredi.