Grande-Bretagne : le documentaire "Harry et Meghan" dégrade encore l'image du couple

Un sondage réalisé en Grande-Bretagne après la diffusion du documentaire Harry et Meghan montre que celui-ci n'a pas influencé positivement la perception du couple, bien au contraire. Selon cette enquête, 44% des Britanniques souhaitent que ses titres royaux lui soient retirés contre 32% qui s'opposent à cette sanction radicale.

Pire, la série semble même avoir dégradé l'image du duc et de la duchesse de Sussex pour 23% des personnes interrogées, tandis que seules 7% en ont une opinion plus favorable. Le documentaire en six épisodes, dans lequel le couple affirme avoir été victime de racisme, n'a pas non plus changé l'image de la famille royale auprès du public. 49% des sondés estiment que celle-ci n'est pas raciste contre 26% qui pensent le contraire.

La série sobrement intitulée "Harry et Meghan" diffusée sur Netflix, et qui a été le plus gros démarrage mondial de l'histoire de la plateforme, a déclenché une énorme polémique au Royaume-Uni. Alors que le couple - vivement critiqué depuis qu'il a renoncé à ses devoirs envers la monarchie britannique en 2020 pour aller vivre aux Etats-Unis avec leurs deux enfants - se proposait dans ce documentaire de raconter "sa" vérité à propos de ce qui l'avait poussé à s'exiler, il semble que son initiative lui ait fait plus de bien que de mal.

Elle semble en revanche avoir profité à l'autre couple royal, William et Kate, qui s'attire 44% des faveurs du public contre 7% qui déclarent lui préférer Harry et Meghan. Une donnée qui prouve encore le manque de crédibilité du duc et de la duchesse de Sussex auprès des Britanniques, tandis qu'ils accusent dans leur documentaire la duchesse de Cambridge d'avoir été particulièrement inamicale avec Meghan.