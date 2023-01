Italie : une Israélienne poignardée dans une gare à Rome

Les policiers penchent pour une tentative de vol mais le motif religieux et raciste n'est pas exclu

Une jeune israélienne de 24 ans a été poignardée à Rome et se trouve actuellement dans un état critique, hospitalisée à la polyclinique Umberto I, mais ses jours ne sont pas en danger, ont rapporté dimanche soir les médias locaux. Selon les informations, l'attaque a eu lieu samedi soir vers 21h45, à la gare Termini : la jeune femme aurait été poignardée à plusieurs reprises par un inconnu, alors qu'elle se trouvait devant les distributeurs de billets près des panneaux indiquant les quais de départ. Elle a été secourue par le 118 et transportée d'urgence à la polyclinique.

L'un des coups a lacéré son foie, et elle a subi un traitement de radiologie la nuit dernière. La femme a également été blessée à un poumon, mais moins gravement. Aujourd'hui, elle a été admise en chirurgie d'urgence.

L'agresseur s'est enfui vers la Via Giolitti et les forces de l'ordre tentent de définir les circonstances de l'incident. La première hypothèse examinée par les enquêteurs est celle d'une tentative de vol, mais le motif religieux et raciste n'est pas exclu pour le moment. La jeune fille, en Italie pour le tourisme, a acheté un billet pour retourner à Tel-Aviv le plus rapidement possible. Une vidéo de l'agression circule sur les réseaux sociaux. La police enquête pour savoir si les caméras de surveillance à l'intérieur de la gare ont filmé l'attaque.