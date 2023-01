Allemagne : une israélienne poignardée à mort à Düsseldorf le soir du Nouvel An

La police a arrêté son compagnon âgé de 33 ans, principal suspect

Moran Kaiser, 39 ans, une Israélienne mère d'une fillette de six ans, a été poignardée à mort le soir du Nouvel An dans la ville de Düsseldorf en Allemagne. Selon des informations allemandes citées par les médias israéliens, la jeune femme a été grièvement blessée par plusieurs coups de couteau alors qu'elle fêtait le Nouvel An, avant de succomber à ses blessures. La police a arrêté son compagnon âgé de 33 ans, principal suspect. On ignore où se trouvait l'enfant au moment de l'assassinat

Selon le site d'information Ynet, Moran Kaiser vivait dans la ville de Karmiel, dans le nord d'Israël avant de s'installer à Düsseldorf. Sa mère, qui vit également dans la ville allemande, a été informée de son décès par la police. La sœur de Moran Kaiser, Shulamit, qui vit à Haïfa, a déclaré à Ynet que la famille estimait que le mari de sa sœur n'était pas digne de confiance et qu'elle avait peut-être tenté de rompre avec lui avant qu'il ne s'en prenne à elle.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être lui a-t-elle dit qu'elle voulait le quitter. Ma mère n'aimait pas ce type et pensait qu'il était louche. Il ne travaillait pas et volait dans les magasins. Et il y avait de l'argent dans son appartement, même s'il ne travaillait pas", a-t-elle indiqué. "C'était une femme positive, pleine de joie de vivre", a-t-elle ajouté en parlant de sa sœur. "Elle aimait beaucoup sa fille et faisait tout pour elle. Elle a toujours voulu rentrer en Israël, mais comme le père de sa fille vit en Allemagne, elle ne pouvait pas", a-t-elle conclu.