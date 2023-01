Les Gardiens de la révolution iraniens seront nommés organisation terroriste "dans quelques semaines" (média britannique)

The Telegraph note que les manifestations de soutien à l'organisation dans les rues britanniques sont devenues plus fréquentes ces dernières années

Le Royaume-Uni devrait officiellement désigner le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran comme une organisation terroriste, à la suite de plusieurs complots présumés visant à enlever ou à assassiner des citoyens britanniques, selon une information publiée lundi.

L'affaire contre le Corps des gardiens de la révolution islamique au Royaume-Uni est en cours depuis l'année dernière, à la suite de dix tentatives visant à cibler des personnes sur le sol britannique, selon The Telegraph. Le placement du groupe sur la liste des organisations terroristes du Royaume-Uni sera officiellement annoncé dans les semaines à venir, indique le journal, citant des sources politiques et de sécurité.

Cette mesure aurait pour effet d'interdire le CGRI au Royaume-Uni, ce qui signifie que le fait d'assister aux réunions du groupe ou de porter son drapeau et son logo en public constituerait une infraction pénale. The Telegraph note que les manifestations de soutien au CGRI dans les rues britanniques sont devenues plus fréquentes ces dernières années.

Le média a également indiqué que le ministre britannique de la Sécurité, Tom Tugendhat, et la ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, soutiennent tous deux cette mesure.

En novembre, le directeur général du MI5, Ken McCallum, a déclaré dans un discours public que "l'Iran projette une menace sur le Royaume-Uni directement, par le biais de ses services de renseignement agressifs. Au plus fort, cela inclut des ambitions d'enlèvement ou même de meurtre de Britanniques ou de personnes basées au Royaume-Uni perçus comme des ennemis du régime.