L'Allemagne rejette formellement la demande d'indemnisation de la Pologne pour les crimes nazis

La Pologne estime ses pertes causées par l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale à 1 300 milliards d'euros

L' Allemagne a formellement rejeté la demande d'indemnisations soumise par la Pologne pour les crimes nazis de la Seconde Guerre mondiale, déclarant mardi par voie diplomatique que la question était close, selon le ministère des Affaires étrangères à Varsovie.

La Pologne estime ses pertes causées par l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale à 6,2 billions de zlotys (1 300 milliards d'euros), tandis que Berlin considère que toutes les réclamations financières liées à la Pologne ont déjà été réglées. "Selon le gouvernement allemand, la question des réparations et des compensations pour les pertes de guerre reste close et il n'a pas l'intention d'entamer des négociations à ce sujet", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "Le gouvernement de la République de Pologne poursuivra ses efforts pour régler les dettes résultant de l'agression et de l'occupation allemandes dans les années 1939-1945", a toutefois indiqué le ministère.

Mardi, la diplomatie polonaise a porté l'affaire devant l'Organisation des Nations Unies, en demandant à ses hauts représentants leur "coopération et soutien pour que la Pologne puisse recevoir des indemnisations pour les dommages causés par l'agression et l'occupation allemande dans les années 1939-1945".

Quelque six millions de Polonais, dont trois millions de Juifs, ont été tués pendant la guerre et Varsovie a été rasée à la suite du soulèvement de 1944 au cours duquel environ 200 000 civils sont morts. En 1953, les dirigeants polonais communistes ont renoncé à toute réclamation de réparations de guerre sous la pression de l'Union soviétique, qui voulait dédouaner l'Allemagne de l'Est - alors satellite soviétique - de toute responsabilité.

Mais le parti nationaliste actuellement au pouvoir en Pologne, Droit et justice (PiS), considère que cet accord n'est pas valide car la Pologne n'avait selon lui pas été en mesure de négocier une compensation équitable. Il a relancé les appels à l'indemnisation depuis son arrivée au pouvoir en 2015, et a fait de la promotion de la victimisation de la Pologne en temps de guerre un élément central de mobilisation de son électorat.