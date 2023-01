Roumanie : le conseil municipal de Bucarest refuse d'enlever le buste d'un ministre pro-nazi

Mircea Vulcanescu avait été condamné à 8 ans de prison en 1946 pour collaboration avec l'Allemagne nazie

En Roumanie, des organismes de surveillance ont reproché au conseil municipal de Bucarest son refus de démonter un buste de Mircea Vulcanescu, ancien ministre des Finances du gouvernement pro-nazi du pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Le conseil municipal a voté mercredi contre un projet de retrait du monument du parc Saint Stefan dans la capitale roumaine. La résolution, qui a attiré l'attention au niveau national et initiée par un conseiller municipal du parti national libéral de centre-droit, n'a pu être adoptée en raison de l'abstention d'une majorité de conseillers.

Le député Antonio Andrusceac, du parti d'extrême droite et nationaliste Alliance pour l'Union des Roumains, était présent lors du vote et a accusé l'Institut Elie Wiesel pour l'étude de l'Holocauste en Roumanie - une institution publique qui défend depuis longtemps le retrait des monuments honorant les figures nazies et les collaborateurs - de "réécrire l'histoire de la Roumanie et de démolir le culte de ses héros et martyrs".

L'Institut Elie Wiesel voit dans ce refus une violation d'une loi adoptée par le Parlement roumain en 2002 et révisée en 2015, qui rend illégale la glorification de personnalités coupables de crimes contre l'humanité. La conservation du buste de Vulcanescu, a ajouté l'Institut Wiesel dans un communiqué mercredi, est également en contradiction avec une stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme adoptée par la Roumanie en 2021.

"Pendant la Seconde Guerre mondiale, Mircea Vulcanescu faisait partie du gouvernement du maréchal Antonescu qui a légiféré et mis en œuvre une législation et des mesures antisémites qui ont abouti à l'Holocauste roumain", a déclaré Maximilian Marco Katz, directeur du Centre de surveillance et de lutte contre l'antisémitisme de Bucarest à la Jewish Telegraphic Agency.

Ion Antonescu, Premier ministre de la Roumanie au début des années 1940, s'est rangé du côté d'Adolf Hitler pendant la guerre. Mircea Vulcanescu avait été condamné à 8 ans de prison en 1946 pour collaboration avec l'Allemagne nazie. Plusieurs historiens et intellectuels, ainsi que des groupes nationalistes affirment qu'il avait protesté contre certaines des mesures antisémites. Entre 280 000 et 380 000 Juifs roumains ont été tués pendant la Shoah.