Allemagne : appel à la démission de la ministre de la Défense après une vidéo de vœux controversée

La ministre de la Défense allemande, Christine Lambrecht, est sous le feu des critiques depuis une vidéo de vœux du Nouvel an jugée "honteuse". L'opposition appelle même à sa démission. La vidéo en cause, prise depuis son téléphone portable, montre la ministre au centre de Berlin en train de parler, alors que des feux d'artifice marquant la nouvelle année éclatent tout autour.

En cause, le caractère jugé amateur et surtout complètement décalé de la vidéo. Outre ses propos pratiquement inaudibles en raison des feux d'artifice et ses cheveux en bataille à cause du vent, Christine Lambrecht s'est vu reprocher de parler de la guerre en Ukraine dans un décor de fête et de se réjouir "des formidables rencontres" que le conflit lui a permis de faire. "Une guerre fait rage au milieu de l'Europe. J'ai pu en tirer de nombreuses impressions particulières", affirme la ministre au sujet de l'invasion russe, évoquant "beaucoup, beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidables". "Pour cela, je dis un grand merci", a-t-elle ajouté.

"Elle ne comprend pas qu'elle n'apparaît pas en tant que Christine Lambrecht lorsqu'elle fait une telle vidéo, mais en tant que commandante en chef de l'armée allemande, en tant que représentante d'un élément central de ce gouvernement, en tant que représentante de l'Allemagne à l'étranger également", a dénoncé le vice-président du groupe parlementaire CDU/CSU, Johann Wadephul.

La vidéo a également été épinglée par la presse allemande. "Les doutes quant à son aptitude à occuper ce poste existent depuis longtemps. Il est désormais temps que le chancelier en tire les conséquences", a notamment fustigé le quotidien berlinois Tagesspiegel.

Pour les détracteurs de la ministre, cette vidéo est en réalité la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui achève de la discréditer, après une série de gaffes et de déconvenues depuis sa nomination par Olaf Scholz en 2021.