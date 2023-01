Début du procès du prix Nobel bélarusse Ales Bialiatski

Ales Bialiatski et ses compagnons ont été emprisonnés après les manifestations massives de 2020 contre le régime d'Alexandre Loukachenko

Le procès du militant bélarusse pro-démocratie emprisonné Ales Bialiatski, co-lauréat du prix Nobel de la paix 2022, a débuté jeudi à Minsk, a annoncé le principal groupe de défense des droits humains du pays, le centre Viasna qu'il a fondé. Le centre Viasna a précisé sur les réseaux sociaux que M. Bialiatski et ses collaborateurs Valentin Stefanovich et Vladimir Labkovich, également emprisonnés, pourraient être vus au début de l'audience au tribunal de Minsk dans la cage réservée aux accusés.

Viasna ("printemps"), principal groupe de défense des droits de l'homme au Bélarus fondé par M. Bialiatski en 1996, est également co-lauréate du prix Nobel de la paix 2022, aux côtés de deux autres organisations de défense des droits de l'homme, Memorial (Russie) et le Centre pour les libertés civiles (Ukraine). Ressortissants des trois principaux pays protagonistes du conflit en Ukraine, les lauréats ont été récompensé pour leur engagement en faveur "des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique" face aux forces autoritaires.

Ales Bialiatski, 60 ans, et ses compagnons ont été emprisonnés après les manifestations massives de 2020 contre le régime suite à la victoire auto-proclamée à l'élection présidentielle d'Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994. Le mouvement avait rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Minsk et d'autres villes bélarusses pendant des semaines avant d'être maté à coups d'arrestations massives, d'exils forcés et d'emprisonnements d'opposants, de responsables de médias et d'ONG.

Les pays occidentaux ont adopté plusieurs séries de sanctions contre le Bélarus qui jouit en revanche du soutien indéfectible de Moscou.

Le Bélarus a servi de base arrière aux troupes russes pour leur offensive contre l'Ukraine lancée fin février 2022, mais l'armée bélarusse n'a pas pris part jusqu'à présent aux combats sur le territoire ukrainien.