Les Corses ont l’espérance de vie la plus longue en Europe

Selon une étude menée en 2022 par l'office statistique de l'Union européenne, Eurostat, les Corses bénéficient de l'espérance de vie la plus longue à la naissance en Europe, avec 84 ans en moyenne pour les hommes et 87 ans pour les femmes. La moyenne dans l'Union européenne s'établit à 80,4 ans.

En deuxième position, les habitants des îles Baléares, en Espagne, peuvent espérer vivre jusqu’à 83,9 ans. Les résidents de la région d'Épire, dans l'ouest de la Grèce, complètent le podium avec une espérance de vie moyenne de 83,8 ans.

L’étude montre que les pays méditerranéens, notamment, la France, l’Espagne, la Grèce et l’Italie, se détachent par leur espérance de vie plus élevée que dans le reste de l’Union européenne. À l’opposé, les pays d’Europe de l’est sont les moins bien lotis, notamment la Bulgarie, avec une espérance de vie de seulement 72,1 ans dans le nord-ouest et 72,8 ans dans le nord.

Malgré ces jolis scores, les chiffres sont pourtant en baisse par rapport aux données de 2019. En effet, Eurostat indique que "cette baisse de l'espérance de vie est liée à la soudaine augmentation de la mortalité en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19".

Selon certains résidents de l'île de Beauté, la mer et la montagne sont le secret pour garder la forme longtemps dans un environnement sans pareil.