Le propriétaire a reçu des aides financières qu'il a reversées à des terroristes de l'Etat islamique en Syrie

Le propriétaire d'un salon de coiffure londonien qui a réclamé des milliers de livres sterling de subventions Covid et envoyé l'argent aux militants de Daesh en Syrie a été condamné jeudi à 12 ans de prison.

Tarek Namouz, 43 ans, de l'ouest de Londres, avait reçu les prêts du gouvernement britannique pendant la pandémie de coronavirus pour soutenir son salon de coiffure. Le programme avait été mis en place pour aider les entreprises pendant l'épidémie mondiale de virus, les petites et moyennes entreprises pouvant emprunter entre 2 000 £ et 25 % de leur chiffre d'affaires.

Namouz avait déjà été reconnu coupable de huit chefs d'accusation pour financement du terrorisme et de deux chefs d'accusation pour possession d'informations susceptibles d'être utiles au terrorisme, selon Sky News. La sentence a été prononcée par la Cour d'assises de Kingston.

Namouz a envoyé environ 11 280 £ (12745 euros) en Syrie à des dates comprises entre novembre 2020 et avril 2021, a-t-on appris auprès du tribunal. L'argent était destiné à financer une milice dans le pays. Il a également été enregistré en train de dire à une personne lui rendant visite en prison pendant sa détention provisoire qu'il avait envoyé environ 25 000 £ (28244 euros).

Les procureurs ont déclaré que de l'argent liquide et un téléphone portable caché contenant des messages à un contact en Syrie, une vidéo de fabrication de bombe Daesh et une vidéo montrant comment tuer avec un couteau, ont été trouvés chez le coiffeur après une descente de police. Le commandant Richard Smith, chef du commandement de la lutte contre le terrorisme de la police métropolitaine, a affirmé que les groupes terroristes dépendaient du financement pour mener leurs activités et continuer à fonctionner.

"Les personnes qui, comme Namouz, fournissent de l'argent à des groupes terroristes - tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger - permettent à d'autres de commettre des attentats, et nous poursuivrons toujours ces personnes, nous enquêterons sur elles et nous chercherons à les traduire en justice", a ajouté Smith.

Le juge Peter Lodder a déclaré que Namouz avait fait preuve d'un "engagement envers le terrorisme" et avait prévu de "rétablir un État dirigé selon des principes islamiques extrêmes". "En 2020 et 2021, vous avez tenu un salon de coiffure à Hammersmith. Vous aviez droit à des aides Covid qui vous ont été versés par le conseil local. Vous avez envoyé cet argent, et d'autres sommes, par le biais d'un transfert et d'un échange de devises de l'ouest de Londres, à des terroristes en Syrie.", a-t-il ajouté.