Le prince Harry à la télévision pour défendre des mémoires fracassantes

Des confessions fracassantes qui fuitent prématurément, plusieurs interviews à venir : le feuilleton de la publication des mémoires du prince Harry tient en haleine bien au-delà du Royaume-Uni, qui voit se déchirer un peu plus la famille royale à quatre mois du couronnement du roi Charles III. Après les révélations de son livre "Le Suppléant", mis en vente par erreur jeudi en Espagne, une interview du Prince Harry sera diffusée dimanche soit sur la télévision britannique ITV, avant une seconde sur la chaîne américaine CBS et une troisième lundi sur ABC, toujours aux Etats-Unis. L'interview sera retransmise par TF1, en France, lundi soir.

Dans des extraits déjà diffusés, le prince Harry réitère sa volonté d'une "réconciliation" avec sa famille et dit espérer "renouer" avec son père Charles et son frère William, héritier du trône, à condition d'"établir les responsabilités" sur le passé, en particulier son départ avec son épouse Meghan Markle pour la Californie en 2020.

Mais les espoirs de rapprochement semblent bien minces à quatre mois du couronnement du roi Charles III, tant Harry n'épargne personne dans ses mémoires qui seront officiellement publiées mardi, en particulier son frère, déjà égratigné dans le docu-série "Harry & Meghan" diffusé sur Netflix en décembre. Le duc de Sussex, âgé de 38 ans, accuse cette fois William de l'avoir jeté au sol lors d'une dispute en 2019 concernant Meghan, qu'Harry avait épousée l'année précédente.

Alexi Lubomirski (KENSINGTON PALACE/AFP) Meghan Markle et le prince William avec la reine, le prince Philip et d'autres membres de la famille royale

Dans de nouveaux extraits publiés samedi par le tabloïd The Daily Mail, Harry révèle n'avoir pas été réellement le témoin du mariage de son frère, évoquant un "mensonge éhonté". Dans la presse britannique, les réactions alternent entre incrédulité devant l'intimité de certaines anecdotes racontées par Harry, comme sa perte de virginité, sa consommation de drogues, et l'indignation face à ce qui est considéré comme une attaque frontale de la famille royale. Il revient aussi sur une dispute qui aurait eu lieu entre son épouse et la femme de son frère, Kate, dans laquelle la première aurait plaisanté sur les hormones de grossesse de la seconde. Kate aurait alors retorqué sèchement à Meghan n'être pas assez proche d'elle pour aborder ce genre de sujets, déclenchant un drame familial.

En particulier, les confidences d'Harry sur le fait qu'il a tué 25 combattants talibans durant ses missions en Afghanistan ont suscité un immense tollé. Plusieurs hauts gradés de l'armée britannique ont fermement condamné ses propos. "Il a trahi" la confiance de l'armée "comme il a trahi sa famille", s'est par exemple indigné le colonel Tim Collins, cité par The Times.