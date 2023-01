Un prédicateur islamiste appelle à attaquer des soldats britanniques après les propos du prince Harry sur les talibans

L'ancien chef du Parti conservateur, Iain Duncan-Smith, exhorte les autorités britanniques à "se débarrasser de cet homme"

Le prédicateur islamiste Anjem Choudary a exhorté les jihadistes à organiser des attaques contre les soldats britanniques à la suite des commentaires du prince Harry sur l'assassinat des talibans, a rapporté dimanche soir le quotidien The Metro.

Choudary, qui a été condamné pour terrorisme en 2016 et a été accusé d'avoir incité à une série d'attaques. Le prince Harry, dans ses mémoires récemment publiées, a révélé qu'il avait tué 25 combattants talibans alors qu'il servait comme pilote d'hélicoptère en Afghanistan, les décrivant comme des "pièces d'échecs."

En réponse, Choudary, 55 ans, a exhorté les extrémistes à cibler les forces britanniques en Syrie, en Irak et en Afrique du Nord. "Le monde connaît maintenant la méchanceté dans laquelle les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres se sont engagés, notamment en assassinant à plusieurs reprises des musulmans innocents et non armés", a-t-il déclaré. "Néanmoins, Harry a jugé bon de plonger encore plus son couteau dans le cœur des musulmans avec ses commentaires vantards et impitoyables", a-t-il affirmé.

L'ancien chef du Parti conservateur, Iain Duncan-Smith, a décrit les commentaires de Choudary comme une "menace directe et indirecte pour notre chef d'État constitutionnel, notre monarchie, et pour cette question, notre gouvernement et tous les fonctionnaires." Duncan-Smith a exhorté les autorités à "se débarrasser de cet homme".

"J'encouragerais le prince Harry à faire une déclaration d'humilité pour préciser qu'il était imprudent de faire de tels commentaires et qu'il était en décalage avec ce que fait le reste des forces armées", a réagi de son côté le député conservateur Tobias Ellwood. "Je crois qu'il doit reconnaître que ses propos étaient mal interprétés et qu'ils seront mal interprétés pour attiser la haine. Sinon, il y aura d'autres personnes, en plus de Choudary, qui essaieront d'attiser la haine".