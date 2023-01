L'Allemagne suspend un prix artistique lié à une controverse antisémite

Dans l'une de ses œuvres, Hugo Ball considérait que le déclin de l'Allemagne était causé par les Juifs

Le prix Hugo Ball, décerné par la ville allemande de Pirmasens à des artistes, des écrivains et des éditeurs, a été suspendu en raison de préoccupations concernant l'antisémitisme de son homonyme. Hugo Ball était un éminent auteur allemand et une figure fondatrice du mouvement dadaïste européen. Le prix, d'un montant de 10 750 dollars, est décerné tous les trois ans et, cette année, il était censé être attribué à la cinéaste et artiste allemande, Hito Steyerl. Elle a toutefois déclaré à la presse allemande qu'"il n'y aura pas de prix cette année".

Les autorités de Pirmasens ont confirmé que le comité de nomination, ainsi que Mme Steyerl et une autre lauréate, Olivia Werzel, ont décidé de suspendre l'attribution du prix en raison de préoccupations concernant l'antisémitisme de M. Ball. "Sur la suggestion de Hito Steyerl, la ville de Pirmasens, ainsi que les deux lauréats et le comité de nomination, ont décidé de suspendre la remise du prix Hugo Ball en 2023 en faveur d'un débat ouvert sur les clichés antisémites à l'époque d'Hugo Ball et aujourd'hui", indique le site officiel de la ville, en référence à une table ronde "sur l'antisémitisme contemporain dans l'œuvre d'Hugo Ball et sa pertinence pour le présent" qui se tiendra le 23 janvier.

"Les idées antisémites étaient très répandues au début du XXe siècle, et de nombreux artistes ont également encouragé ces sentiments. Hugo Ball en a fait de même, comme dans sa publication de 1919 intitulée 'On the Critique of the German Intelligentsia'", ajoute le communiqué. Dans le livre en question, Ball partageait son point de vue sur ce qu'il considérait comme une période de déclin en Allemagne causée par les Juifs.

L'année dernière, Hito Steyerl s'était retirée de la Documenta 15 de Kassel, en Allemagne, qui avait aussi été marquée par un scandale antisémite lié à une œuvre d'art controversée du groupe artistique indonésien Taring Padi. Steyerl avait accusé l'influente exposition d'art de ne pas suffisamment contrôler "le contenu antisémite affiché à la Documenta 15 à son emplacement central". Elle avait également rédigé un essai, dans lequel l'artiste exhorte la Documenta 15 à accepter son passé antisémite.