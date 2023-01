Paris : l'artiste japonaise Yayoi Kusama sur la façade de Louis Vuitton

La précédente collaboration entre la maison de luxe française et Yayoi Kusama remonte à 2012

La célèbre maison de luxe française Louis Vuitton sur les Champs-Elysées à Paris s'habille aux couleurs de l'artiste japonaise Yayoi Kusama. L'artiste s'associe pour la 2e fois avec la marque et signe une collaboration pour une collection de plus de 400 pièces, incluant des vêtements, des accessoires, des parfums et des malles, baptisée "Creating Infinity". Depuis le 5 janvier, les passants peuvent admirer les couleurs et les oeuvres originales de la japonaise ainsi que son automate au Louis Vuitton, Place Vendôme.

Sur la façade du bâtiment des Champs-Elysées, de nombreux pois en couleurs ont été disposés ainsi qu'une représentation géante de l’artiste avec ses cheveux rouges et ses vêtements à pois, qui se fond ainsi parfaitement dans le décor. La précédente collaboration entre la maison de luxe française et Yayoi Kusama remonte à 2012.

En 2021, l'artiste avait réalisé une exposition exceptionnelle au musée d’art moderne de Tel Aviv. La rétrospective portait sur les différentes périodes de l'artiste depuis son enfance à Matsumoto, au Japon, jusqu’à ses premières œuvres créées aux États-Unis, où elle s’est installée temporairement à la fin des années 1950, puis en Europe et après son retour au Japon, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Yayoi Kusama (93 ans) est une artiste contemporaine avant-gardiste, peintre, sculptrice et écrivaine; une figure emblématique dans le monde de l'art.