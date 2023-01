La Russie produit les premières ogives nucléaires pour la super torpille Poséidon

La torpille Poséidon est plus rapide que n'importe quelle autre torpille ou sous-marin

La Russie a produit les premières charges nucléaires pour les super torpilles Poséidon qui seront déployées sur le sous-marin nucléaire Belgorod, a rapporté l'agence de presse russe TASS lundi, citant une source de défense anonyme. "Les premières charges de munitions Poséidon ont été fabriquées, et le sous-marin Belgorod les recevra dans un avenir proche", a annoncé l’agence.

Vladimir Poutine avait annoncé la fabrication des torpilles Poséidon en 2018, précisant qu'il s'agissait d'un type fondamentalement nouveau d'arme nucléaire stratégique avec sa propre source d'énergie nucléaire.

https://twitter.com/i/web/status/1614916660049092609

Dans son discours de 2018, Vladimir Poutine avait déclaré que la portée de la torpille serait illimitée et qu'elle pourrait fonctionner à des profondeurs extrêmes à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle de n'importe quelle autre torpille et à celle de n’importe quel sous-marin. "Elles sont très peu bruyantes, ont une grande maniabilité et sont pratiquement indestructibles pour l'ennemi. Aucune arme ne peut les contrer actuellement", a indiqué Vladimir Poutine.

Le Poséidon, ou Ocean Multipurpose System Status-6, est un véhicule sous-marin sans pilote qui peut être lancé par un sous-marin. Selon Popular Mechanics, il peut parcourir jusqu'à 6 200 miles à une vitesse de 56 nœuds (un peu plus de 100 kilomètres par heure).