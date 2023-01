Le mafieux le plus recherché d'Italie arrêté en Sicile

Les procureurs affirment qu'il est un chef de la mafia sicilienne Cosa Nostra

La police anti-mafia italienne a arrêté lundi le parrain sicilien en fuite Matteo Messina Denaro, mettant ainsi un terme à 30 ans de traque du mafieux le plus recherché d'Italie. Ancien tueur à gages qui se serait vanté de pouvoir "remplir un cimetière" avec ses victimes, Matteo Messina Denaro, 60 ans, est devenu le "patron des patrons" après la mort de Salvatore "La Bête" Riina en novembre 2022.

La Première ministre Giorgia Meloni a déclaré que Messina Denaro était le chef de la mafia "le plus important" et que son arrestation dans sa Sicile natale était une belle réussite pour l'État dans sa guerre contre le crime organisé. Giorgia Meloni a salué l'arrestation comme "une grande victoire pour l'État qui montre qu'il ne renonce jamais face à la mafia".

AP Photo/Alessandro Fucarini Un officier de la police paramilitaire des carabiniers italiens et un agent de police se tiennent à côté des photos d'identité judiciaire de 11 hommes soupçonnés d'avoir aidé Matteo Messina Denaro lors d'une conférence de presse à Palerme, en Italie

Le mafieux a été arrêté "à l'intérieur d'une structure sanitaire de Palerme, où il s'était rendu pour un traitement thérapeutique", a déclaré le commandant des opérations spéciales Pasquale Angelosanto dans un communiqué vidéo publié par la police.

Matteo Messina Denaro figurait en tête de la liste des personnes les plus recherchées d'Italie, mais la seule photo connue de lui remontait au début des années 1990. Les procureurs affirment qu'il est un chef de la mafia sicilienne Cosa Nostra. Il avait été condamné par contumace à une peine de prison à perpétuité pour son rôle dans les meurtres, en 1992, des procureurs anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. En outre, il est soupçonné d'être à l'origine des attentats à la bombe de 1993 qui avaient fait dix morts à Rome, Milan et Florence.