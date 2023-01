Allemagne : Greta Thunberg détenue par la police alors qu'elle manifestait contre une mine de charbon

"L'Allemagne est l'un des plus gros pollueurs au monde et doit être tenue pour responsable"

La militante pour le climat Greta Thunberg a été interpellée mardi en Allemagne aux côtés d'un groupe de militants qui protestait contre l'expansion d'une mine de charbon dans la ville de Luetzerath, selon le quotidien Bild. Des photos montraient la jeune fille emmenée par la police qui avait promis "d'utiliser la force si les protestataires refusaient de coopérer".

L'activiste suédoise pour le climat s'est jointe aux manifestants sur le site samedi, pour faire campagne contre la destruction programmée d'un village destinée à permettre l'élargissement de la mine, propriété du géant de l'énergie RWE. "L'Allemagne est l'un des plus gros pollueurs au monde et doit être tenue pour responsable", avait-elle déclaré. Elle était revenue dimanche et faisait partie des derniers protestataires à être évacués.

La police anti-émeute, soutenue par des bulldozers, a évacué ce mardi les derniers militants qui avaient organisé un sit-in dans les bâtiments du village houiller. Ce lieu, devenu un symbole de la résistance aux combustibles fossiles, avait attiré samedi des milliers de manifestants. Les organisateurs du mouvement ont affirmé que 35 000 personnes s’y étaient alors regroupées, tandis que la police a évalué leur nombre à 15 000.

Greta Thunberg, qui vient tout juste de fêter ses 20 ans, s'est fait connaître pour son activisme acharné en faveur de l'environnement depuis son plus jeune âge. Elle s'est notamment distinguée par ses interventions virulentes dans les plus grands forums internationaux afin d'inciter les dirigeants mondiaux à prendre des mesures immédiates pour atténuer le changement climatique.