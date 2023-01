Le Parlement européen veut faire des Gardiens de la révolution une organisation terroriste

Les députés ont exprimé leur horreur face aux récentes exécutions de manifestants

Le Parlement européen a demandé mercredi à l'Union européenne et à ses États membres de placer le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (IRGC) sur la liste des organisations terroristes de l'Union. Lors de la préparation du vote - qui s'est soldé par 598 voix contre 9 et 31 abstentions - les membres du Parlement ont exprimé leur horreur face aux récentes exécutions de manifestants ayant pris part à des manifestations massives contre le régime iranien.

https://twitter.com/i/web/status/1615684034839085056 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Tant que les Gardiens de la révolution terrorisent leur propre peuple et toute la région, nous devrions les traiter comme des terroristes et les inscrire sur la liste des sanctions", a déclaré la députée allemande Hannah Neumann.

Désigner les Gardiens de la révolution comme un groupe terroriste signifierait que le fait d'appartenir au groupe, d'assister à ses réunions et de porter son logo en public deviendrait une infraction pénale. Créés après la révolution islamique iranienne de 1979 pour protéger le système religieux chiite au pouvoir, les Gardiens ont une grande influence en Iran. Ils contrôlent des pans entiers de l'économie et des forces armées et sont responsables des programmes nucléaire et de missiles balistiques de la République islamique.

Le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, s'est félicité de la décision du Parlement européen de demander à l'Union européenne d'inclure les Gardiens de la révolution iranienne dans la liste des organisations terroristes de l'Union.

"L'Iran est un État terroriste qui exporte le terrorisme au Moyen-Orient, en Europe et dans le monde entier. L'introduction des Gardiens de la révolution, la plus grande organisation terroriste au monde, sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, sera une étape importante dans la lutte contre le régime iranien", a-t-il déclaré.

"Au cours des nombreux entretiens politiques que j'ai eus depuis mon entrée en fonction, j'ai rappelé à tous les ministres et dirigeants étrangers l'importance de la lutte contre le régime iranien, tant dans le domaine nucléaire que dans celui du financement et de la direction du terrorisme", a-t-il affirmé en remerciant le personnel du ministère des Affaires étrangères, des missions israéliennes en Europe et de l'ambassade d'Israël à Bruxelles, ainsi que les partenaires des agences pour leurs efforts à cet égard.

Kenzo TRIBOUILLARD / AFP Ursula von der Leyen

La veille du vote, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu'elle soutenait la liste pour répondre au "piétinement" des "droits de l'homme fondamentaux" dans le pays.

L'Iran est en proie à des troubles depuis plus de quatre mois à la suite de la mort de l'Irano-kurde Mahsa Amini, tuée alors qu'elle était détenue par la police des mœurs de Téhéran pour avoir enfreint le code vestimentaire strict imposé aux femmes dans le pays. Les dirigeants iraniens ont promis de prendre des mesures sévères à l'encontre des manifestants qu'ils ont qualifiés d'émeutiers, accusant leurs ennemis, notamment les États-Unis et Israël, d'avoir fomenté les troubles.

Les doubles nationaux ont également été de plus en plus ciblés dans la répression, avec des dizaines de détenus parmi les 18 516 personnes arrêtées et des centaines de morts depuis le début des manifestations, selon le groupe de défense des droits HRANA. La Grande-Bretagne devrait prendre la décision d'inscrire l'IRGC sur la liste des groupes terroristes dans les semaines à venir.