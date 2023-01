Barcelone veut mettre fin à son accord de jumelage avec Tel-Aviv

L'examen d'une telle mesure est motivé par un "parti pris anti-Israël profondément ancré", affirme le Congrès juif éuropéen

Des groupes pro-israéliens ont demandé aux autorités de Barcelone de ne pas mettre fin au jumelage de longue date de leur ville avec Tel-Aviv, le Congrès juif européen (CJE) attribuant l'examen d'une telle mesure à un "parti pris anti-israélien profondément ancré".

La Fédération des communautés juives espagnoles, l'affilié de la CJE en Espagne, a écrit une lettre ouverte à la maire de Barcelone, Ada Colau, à propos de cette affaire. "Je vous écris avec une grande inquiétude, car je suis au courant de la campagne de 'boycott' contre le jumelage de la ville de Barcelone et de Tel-Aviv et pour rompre les relations avec Israël. Tout cela, sous le slogan alarmant 'Barcelone avec le NON à l'apartheid'", indique la lettre.

"Barcelone et Tel-Aviv sont des sociétés ouvertes et accueillantes. Ce sont des villes leaders, reconnues dans de nombreux domaines comme l'organisation de congrès de haute technologie. Ce sont des villes qui attirent les investissements, les start-ups et le tourisme. Ce sont des découvreurs d'art et de culture, des défenseurs des droits des LGBT et des ports accueillants pour tous. Les habitants de Barcelone et de Tel-Aviv ont toujours accueilli tout le monde de manière égale et ne toléreraient aucun type de boycott", poursuit le document.

"Depuis nos communautés, nous promouvons et reconnaissons fièrement notre Barcelone comme l'une des destinations préférées des citoyens jumelés de Tel-Aviv, ainsi que des centaines de milliers de touristes arrivant de l'autre côté de la Méditerranée. Je ne comprends pas comment ils pourront venir dans la ville alors qu'ils n'y sont plus les bienvenus [...] Nous demandons donc à tous les responsables du conseil municipal de Barcelone, comme à leurs prédécesseurs, de permettre à Barcelone de continuer à construire des ponts d'harmonie, sensibles à toutes les minorités, et d'éviter de promouvoir des discours de rejet et d'isolement", indique encore la lettre.

La campagne visant à mettre fin à l'accord de jumelage est en partie menée par la section espagnole locale du mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), ainsi que par d'autres groupes anti-israéliens.

Les responsables du B'nai B'rith International, Seth J. Riklin et Daniel S. Mariaschin, se sont dits "choqués" que les responsables de Barcelone envisagent de mettre fin aux relations avec la ville côtière. "En 1998, Barcelone et Tel-Aviv ont signé un accord d'amitié et de coopération, qui a cimenté les liens entre ces deux merveilleuses villes méditerranéennes. Nous sommes choqués par la prétendue intention des autorités actuelles du Conseil municipal de Barcelone de mettre fin à cet accord après 24 ans de relations amicales", ont-ils écrit.

"Si elle aboutit, il s'agirait d'une décision qui n'a pas de précédent en Europe et qui est sans aucun doute motivée par le parti pris anti-israélien le plus extrême".

"Nous sommes scandalisés que le conseil municipal fasse une proposition aussi manifestement biaisée. Barcelone et Tel-Aviv ont toujours été des phares de la démocratie et de la liberté, et il serait honteux de mettre fin à cet accord qui n'a fait que profiter aux habitants des deux villes", ont ajouté les deux hommes.