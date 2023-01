L'Église d'Angleterre propose une bénédiction mais pas de mariage pour les couples gays

Ces propositions permettront à l'Église d'Angleterre de dire publiquement aux chrétiens LGBTQI+ qu’ils sont les bienvenus au sein de l’église

L'Église d'Angleterre propose de bénir une union ou un mariage civil gay, mais pas de les marier, a-t-elle annoncé mercredi. Cette proposition figure dans un rapport qui sera examiné et discuté le 8 février lors du synode général à Londres. "Les couples de même sexe ne pourraient toujours pas être mariés dans une église de l'Église d'Angleterre", précise la proposition. Ces couples pourront néanmoins bénéficier d'une cérémonie avec "prières et bénédiction de dieu dans une église à la suite d'un mariage civil ou d'une union civile".

"L'enseignement formel de l'Église d'Angleterre, tel qu'établi dans les canons et la liturgie autorisés - que le saint mariage est entre un homme et une femme pour la vie - ne changerait pas", poursuit le communiqué. Le mariage civil aux couples de même sexe a été ouvert en 2013 et l'union civile a été créée en 2005.

Outre le rapport comprenant ces propositions, les évêques publieront une lettre pour présenter leurs excuses aux personnes LGBTQI+. Ils exhorteront toutes les congrégations à accueillir "sans réserve et dans la joie" les couples de même sexe.

"Je ne me fais aucune illusion sur le fait que ce que nous proposons aujourd'hui semblera aller trop loin pour certains, et pas assez pour d'autres", a déclaré l'archevêque de Canterbury Justin Welby. Ces propositions permettront à l'Église d'Angleterre de dire "publiquement et sans équivoque à tous les chrétiens et en particulier aux personnes LGBTQI+" qu’ils sont les bienvenus au sein de l’église.