L'Allemagne reconnaît les crimes de l'EI contre les Yezidis comme un génocide

L'EI a tué des milliers de Yézidis et réduit en esclavage 7 000 femmes et filles de cette minorité

Les députés allemands ont reconnu les crimes commis par le groupe l'État islamique (EI) contre la minorité yezidie en Irak comme un génocide.

En 2014, le groupe djihadiste a tué des milliers de Yézidis, réduit en esclavage 7 000 femmes et filles de cette minorité et chassé la plupart de ses 550 000 membres de la région ancestrale du nord de l'Irak où ils vivaient. Les Yézidis sont une ancienne minorité religieuse de l'est de la Syrie et du nord-ouest de l'Irak que l'État islamique considérait comme de supposés adorateurs du diable pour leur foi qui combine les croyances zoroastriennes, chrétiennes, manichéennes, juives et musulmanes.

Le groupe État islamique s'est emparé de vastes étendues de l'Irak et de la Syrie en 2014 avant d'être évincé par des contre-offensives soutenues par les États-Unis, perdant le dernier territoire qu'il s'était arrogé en 2019.

FILIPPO MONTEFORTE (POOL/AFP) Des femmes brandissent des pancartes appellant à sauver du génocide le peuple Yazidi, lors de la visite du pape François sur l'île de Lesbos, le 16 avril 2016

"Il y a trois ans, j'ai rencontré des femmes yézidies dans le nord de l'Irak : elles ont été enlevées, réduites en esclavage, violées. Je ne peux pas oublier leur douleur", a tweeté la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock. "Le Bundestag a décidé de nommer les crimes de l'EI contre les Yézidis pour ce qu'ils sont : un génocide."

La résolution parlementaire devrait faciliter les poursuites contre les auteurs de ces crimes sur le sol allemand. En 2021, un tribunal allemand avait déjà condamné à la réclusion à perpétuité un ancien terroriste de l'État islamique pour son implication dans la persécution de cette minorité en Irak et en Syrie.

"Nous savons qu'aucune résolution parlementaire dans ce monde ne pourra réparer leurs souffrances", a ajouté la ministre des Affaires étrangères allemande. "Mais je suis profondément convaincue que cette décision fait une différence : un pas décisif vers la reconnaissance de la souffrance et vers la justice pour les survivants."

La motion sur le génocide a été parrainée par les trois partis de la coalition au pouvoir en Allemagne - les sociaux-démocrates, les verts et les libres-démocrates - ainsi que le bloc d'opposition conservateur CDU/CSU.